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06.07.2021  14:58   Дмитрий Колоней

Дзюдо. Харьковчанин завоевал "бронзу" Кубка Европы (фото)

Представитель Харькова успешно выступил на Кубке континента.

Харьковчанин стал призером Кубка Европы по дзюдо. Харьков спорт
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, харьковский дзюдоист Михаил Фик 3 и 4 июля 2021 года принял участие в Кубке континента.
 
Соревнования проходили в чешском городе Теплице среди кадетов. Участвовали 17 борцов, завоевавших 2 серебряные и 5 бронзовых наград.
 
Харковчанин выборол бронзовую награду турнира в категории до 60 кг.
 
На Кубках Европы проходит отбор на чемпионат Европы U18, который состоится с 17 по 19 августа 2021 года в Риге.
 
Напомним, ранее мы сообщали о триумфальном выступлении харьковских дзюдоистов на всеукраинском турнире.
Тэги:  дзюдо, призеры, харьков, европа, спорт, бронза
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