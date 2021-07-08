08.07.2021 16:48

Первый электрокар Volvo XC40 Recharge уже доступен для заказа в Харькове

Электромобиль Volvo XC40 Recharge доступен для заказов в Харькове. Самые выгодные условия от Официального дилера Volvo в Украине.

Официальным дилерам компании автопроизводителя Volvo Cars в городе Харь-кове открывается прием заявок на предварительные заказы первого электрокара Volvo XC40 Recharge. Стоимость электромобиля ориентировочно составляет от 1 600 000 гривен*. Потенциальные владельцы, приобретая авто, получают гарантию и сервисное об-служивание, а также участвуют в программе Roadside Assistance. На гарантийный период по этой программе предоставляется поддержка, в случае любой непредвиденной ситуации на дороге. С момента приобретения транспортного средства, участники программы Roadside Assistance имеют возможность получить профессиональную, своевременную помощь на до-роге и при необходимости эвакуацию автомобиля к ближайшему сервисному центру.

В электрокаре XC40 Recharge четко прослеживается скандинавская философия дизайна, она видна в визуальной линии электрического автомобиля, а также в отсутствии лишних элементов. Эргономика салона является основной характеристикой XC40 Recharge, а дополнением к ней — экологичность и динамичность электромобиля. Volvo XC40 Recharge — это электрический автомобиль без вредных выбросов с абсолютной тишиной в салоне, который представляет в Украине в конце лета 2021 года. Вы можете оформить заказ уже се-годня, став одним из первых обладателей электрокара Volvo. Количество автомобилей огра-ничено!

Инновация электрического двигателя — это полный привод, с мощностью 408 л.с и динамичным ускорением от нулевой точки до 100 км/год за 4,9 с. От 0 до 80% автомо-биль зарядиться ориентировочно за 40 минут. Это возможно благодаря технологии быстрой зарядки. Запас хода составляет около 400 км. Платформа СМА (Compact Modular Architecture) изначально предусмотрела возможности электрификации, на которых построен электрокар. Для экономии пространства в салоне, отсек для батареи расположен в полу электромобиля. Размер электромотора намного меньше, по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, что так же позволяет экономить дополнительное пространство.

Модель XC40 Recharge 2021 года выпуска — это не только первый электромо-биль, выпущенный Volvo Cars, но и первый полностью электрический компактный кроссо-вер с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services. В этом электрокаре представлено беспроводное программное обеспечение, состоящее из доступных обновлений, для полноценной работы медиа-системы и устранений ошибок, от которых зависит безопас-ность движения. Обновления функций электрического автомобиля происходят самостоя-тельно, для этого не нужно ехать в дилерский центр. При загрузке все изменения отобража-ются на дисплее электрокара. Отличительная черта компании Volvo — это система безопас-ности в стандартной комплектации авто.

Для того чтобы оставаться успешной, компания Volvo Cars приняла решение вложить инвестиции в электрификацию и диджитализацию. К 2030 году полностью пе-рейти только на производство электрических автомобилей. Экологическая ситуация на планете способствует расширению инфраструктуры зарядных станций и сокращению рынка авто с ДВС — отказ от традиционных автомобилей, предпочитая им экологиче-ские машины. Электрокар XC40 Recharge — это одна из первых инвестиций в будущее.