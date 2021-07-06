06.07.2021 15:51 Евгений Клочко
Харьковская таможня обновила контактные данные таможенных пунктов и отделов (адреса и телефоны)
С 1 июля 2021 в результате реорганизации Cлобожанской таможни Гостаможслужбы заработала Харьковская таможня.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни. По информации ведомства, в зоне деятельности расположено 13 пунктов пропуска (пунктов контроля) и 8 таможенных постов.
Месторасположение таможенных постов и отделов таможенного оформления, телефонов и стоек таможенных консультаций следующие:
Административное здание Харьковской таможни:
Адрес: ул. Короленко, 16 б, г.. Харьков, Украина, 61003
Телефон: (057) 714 18 40
1. Таможенный пост "Харьков-товарный" - ул. Клочковская, 370, г.. Харьков, 61051, (057) 337 66 92;
- Сектор таможенного оформления "Лиски" - ул. Биологическая, 6 м. Харьков, 61030, (057) 294- 59- 37;
- Сектор таможенного оформления международных экспресс-отправлений -ул. Марьинская, 3-а,. Харьков, 61004, (057) 727-08-08;
2. Таможенный пост "Барабашово" - ул. Академика Павлова, 88, г. Харьков, 61038, (057) 766-08-55;
3. Таможенный пост "Железнодорожный" - ул. Железнодорожная, 4Б., г. Харьков, 61040, (057) 724-66-08;
4. Таможенный пост "Гоптовка" - 38-й км трассы "Харьков-Белгород", Харьковский р-н, Харьковская обл., 62300, (057) 766-10-43;
5. Таможенный пост "Плетеневка"
- Отдел таможенного оформления "Плетеневка" - ул. Плетеневский путь, 1, с. Гатище, Харьковская обл, 62622, (057) 759-78-79;
- Отдел таможенного оформления "Чугуновка" - автодорога "Чугуновка-Веригивка" 3-й км, Купянский р-н, Харьковская обл., 62622, (057) 759- 78- 79;
6. Таможенный пост "Купянск"
- Отдел таможенного оформления "Сортировочный" ул. Красная, 65Р., г. Купянск, Харьковская обл., 63706, (05742) 7-23-26, (05742) 7- 23-23;
- Отдел таможенного оформления "Грузовой" ул. Харьковская, 7, г.. Купянск, Харьковская обл., 63701, (05742) 5-16-63, (05742) 5-10-37;
- Отдел таможенного оформления "Пески" с. Пески, Харьковская обл., 62714;
7. Таможенный пост "Аэропорт" Харьков" ул. Ромашкина, 1, г.. Харьков, 61031, (0572) 52-91-65;
8. Таможенный пост "Бабаи" ул. Вторчерметовская, 4, с. Бабаи, Харьковский р-н, Харьковская обл., 62403, (057) 713-68-35;
- Сектор таможенного оформления международных экспресс-отправлений - ул. Надежды, 15, Харьковский р-н, Харьковская обл., 62416, (050) 2619797, (098) 0329797, (093) 9419797.
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