06.07.2021 15:55 Дмитрий Колоней

Попытался нажиться и погорел на взятке: в Харькове задержан чиновник (фото)

Специалист управления по защите прав потребителей в Харькове пойман на горячем.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Амиля Омарова, установлено, что на получении взятки попался главный специалист одного из отделов управления защиты прав потребителей ГУ Госпропотребслужбы в Харьковской области

Чиновник требовал от предпринимателя взятку в размере 11 000 гривен.

6 июня 2021 года коррупционная схема была пресечена - сразу после получения денег сотрудник управления был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи Харьковского райуправления полиции № 3, оперативное сопровождение - сотрудники Управления СБ Украины.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали о задержании на взятке двух копов.