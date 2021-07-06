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06.07.2021  15:55   Дмитрий Колоней

Попытался нажиться и погорел на взятке: в Харькове задержан чиновник (фото)

Специалист управления по защите прав потребителей в Харькове пойман на горячем.

В Харькове на взятке попался чиновник управления по защите прав потребителей. Криминал Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Амиля Омарова, установлено, что на получении взятки попался  главный специалист одного из отделов управления защиты прав потребителей ГУ Госпропотребслужбы в Харьковской области 
 
Чиновник требовал от предпринимателя взятку в размере 11 000 гривен.
 
В Харькове на взятке попался чиновник управления по защите прав потребителей. Криминал Харьков
 
6 июня 2021 года коррупционная схема  была пресечена - сразу после получения денег сотрудник управления был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
 
Досудебное расследование проводят следователи Харьковского райуправления полиции № 3, оперативное сопровождение - сотрудники Управления СБ Украины.
 
Расследование продолжается.
 
В Харькове на взятке попался чиновник управления по защите прав потребителей. Криминал Харьков
 
Напомним, ранее мы сообщали о задержании на взятке двух копов.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, коррупция, взятка
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