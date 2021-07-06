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06.07.2021  16:21   Евгений Клочко

Чтобы не горел: харьковский блогер освятил ТРЦ "Никольский" (видео)

Харьковский блогер решил провести религиозный ритуал с печально известным торгово-развлекательным центром "Никольский".

Женя Сивый, больше известный как "чел с татухой Кернеса" в очередной раз решил удивить харьковчан экстравагантной выходкой. По его словам, к нему пришло очень много жалоб, о том, что "Никольский" горит, взрывается, ломается, поэтому он решил его окропить. И выразил надежду, что это поможет:
 
"Поджоги, минирование, выключение света - все это про ТЦ Никольский! Поговаривают, что это место проклято. Я взял эту ситуацию в свои руки!, - написал блогер в своем Инстаграм.
 
Евгений вырядился в рясу священнослужителя и наперевес с ведром пошел святить торговый центр.
 
Напомним, за 2 месяца работы торгово-развлекательного центра "Никольский" его несколько раз "минировали", на его территории произошел пожар, с балкона пытался покончить самоубийством парень.

Тэги:  харьков, никольский
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