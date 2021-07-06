Чтобы не горел: харьковский блогер освятил ТРЦ "Никольский" (видео)

Харьковский блогер решил провести религиозный ритуал с печально известным торгово-развлекательным центром "Никольский".
Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Небо будет покрыто облаками, хотя затяжных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью по области возможен дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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