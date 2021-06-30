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30.06.2021  19:39   

Хотели нажиться на виновниках ДТП: В Харькове два копа пойманы на взятках (ФОТО)

Инспектор и патрульный в Харькове требовали деньги за непривлечение к админответственности.

Криминал Харьков: Пойманные на взятках полицейские находятся под подозрением
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, сообщено о подозрении инспектору и патрульному одного из секторов Богодуховского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Полицейские, вступив в предварительный сговор, требовали у мужчины 12 000 гривен за непривлечение к административной ответственности. Копы обещали ему не составлять протокол по факту управления авто без водительского удостоверения и совершенного ДТП.
 
Но 18 июня 2021 года, один из них - инспектор - был пойман на взятке и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
 
30 июня этого года его сообщнику - патрульному - сообщено о подозрении в совершении аналогичного уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
 
Копам светит срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишение свободы до трех лет с конфискацией имущества.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, коррупция, взятка
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