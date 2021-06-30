30.06.2021 19:39

Хотели нажиться на виновниках ДТП: В Харькове два копа пойманы на взятках (ФОТО)

Инспектор и патрульный в Харькове требовали деньги за непривлечение к админответственности.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, сообщено о подозрении инспектору и патрульному одного из секторов Богодуховского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Полицейские, вступив в предварительный сговор, требовали у мужчины 12 000 гривен за непривлечение к административной ответственности. Копы обещали ему не составлять протокол по факту управления авто без водительского удостоверения и совершенного ДТП.

Но 18 июня 2021 года, один из них - инспектор - был пойман на взятке и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

30 июня этого года его сообщнику - патрульному - сообщено о подозрении в совершении аналогичного уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Копам светит срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишение свободы до трех лет с конфискацией имущества.