30.06.2021 15:08 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 1 июля

Говорят, дождь в начале путешествия смоет негатив и принесет удачу. С этой точки зрения второй летний месяц начнется безупречно.





Значительная часть осадков июля придется на первую декаду месяца. Ну а в четверг днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+24°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +28°...+24°C (ощущается как +29°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода не вызывает опасений. Геомагнитное поле остается в спокойном состоянии, магнитных бурь синоптики не прогнозируют.



Народные приметы. Туман с утра – день будет жарким и солнечным.



Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая - к ночи ожидай дождя.



Розовый закат вечером – на следующий день будет жарко.



Если 1 июля на рог месяца можно ведро повесить — две недели будет сухая погода.