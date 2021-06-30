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30.06.2021  15:08   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 1 июля

Говорят, дождь в начале путешествия смоет негатив и принесет удачу. С этой точки зрения второй летний месяц начнется безупречно.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 1 июля 2021 года

Значительная часть осадков июля придется на первую декаду месяца. Ну а в четверг днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+24°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +28°...+24°C (ощущается как +29°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода не вызывает опасений. Геомагнитное поле остается в спокойном состоянии, магнитных бурь синоптики не прогнозируют.

Народные приметы. Туман с утра – день будет жарким и солнечным.

Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая - к ночи ожидай дождя.

Розовый закат вечером – на следующий день будет жарко.

Если 1 июля на рог месяца можно ведро повесить — две недели будет сухая погода.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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