Нарушителя нашли через несколько дней в другом районе города.
22 мая в сети появилось видео с перекрестка улиц Сумской и Мечникова. На кадрах видно, как водитель автомобиля Dacia грубо нарушает ПДД, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Нарушитель ехал по встречной полосе и создавал препятствие автомобилям средствам, двигавшимся в правильном направлении.
Днем 25 мая лихача вычислили. Автомобиль-нарушитель патрульные остановили на улице Ахсарова. После ознакомления с с имеющимися доказательствами мужчина полностью признал вину. Его привлекли к административной ответственности.
На водителя составили административную постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на дороге) КоАП.
Напомним, именно на этом перекрестке в октябре 2017 года произошло масштабное ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.
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