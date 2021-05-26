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26.05.2021  08:52   

Сила Интернета: нарушителя ПДД в центре Харькова нашли по видео и оштрафовали (ВИДЕО)

Нарушителя нашли через несколько дней в другом районе города.

В Харькове нашли по видео и оштрафовали водителя, который нарушил правила ПДД

22 мая в сети появилось видео с перекрестка улиц Сумской и Мечникова. На кадрах видно, как водитель автомобиля Dacia грубо нарушает ПДД, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Нарушитель ехал по встречной полосе и создавал препятствие автомобилям средствам, двигавшимся в правильном направлении.

Днем 25 мая лихача вычислили. Автомобиль-нарушитель патрульные остановили на улице Ахсарова. После ознакомления с с имеющимися доказательствами мужчина полностью признал вину. Его привлекли к административной ответственности.

На водителя составили административную постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на дороге) КоАП.

В Харькове нашли по видео и оштрафовали водителя, который нарушил правила ПДД

Напомним, именно на этом перекрестке в октябре 2017 года произошло масштабное ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  нарушитель, пдд, харьков
 
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