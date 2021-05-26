26.05.2021 09:28

В четверг троллейбус №36 изменит маршрут

27 мая часть улицы Ощепкова закроют для транспорта.



//gortransport.kharkov.ua

Движение транспорта по улице Ощепкова, на участке от улицы Танкопия до улицы Рыбалко, будет запрещено 27 мая с 8.00 до 20.00, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Запрет движения связан с проведением ООО «Паркин +» работ по капитальному ремонту дороги.

Из-за капитального ремонта дороги по улице Ощепкова на участке от улицы Танкопия до Московского проспекта с 9.00 часов до 20.00 27 мая перестанет ходить пассажирской транспорт.

Движение троллейбусного маршрута №36 будет организован следующим образом:



– РК «ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля (в обратном направлении пр. Индустриальный) – пр. Александровский – бульвар Богдана Хмельницкого – перекресток бульвар Богдана Хмельницкого/ пр. Московский.

Напомним, в связи с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск с 22 мая до 22 июня прекращено движение трамваев №12.