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26.05.2021  09:28   

В четверг троллейбус №36 изменит маршрут

27 мая часть улицы Ощепкова закроют для транспорта.


//gortransport.kharkov.ua

Движение транспорта по улице Ощепкова, на участке от улицы Танкопия до улицы Рыбалко, будет запрещено 27 мая с 8.00 до 20.00, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Запрет движения связан с проведением ООО «Паркин +» работ по капитальному ремонту дороги.

Из-за капитального ремонта дороги по улице Ощепкова на участке от улицы Танкопия до Московского проспекта с 9.00 часов до 20.00 27  мая перестанет ходить пассажирской транспорт.

Движение троллейбусного маршрута №36 будет организован следующим образом:

– РК «ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля (в обратном направлении пр. Индустриальный) – пр. Александровский – бульвар Богдана Хмельницкого – перекресток бульвар Богдана Хмельницкого/ пр. Московский.

27 мая по улице Ощепкова временно запрещается движение транспорта

Напомним, в связи с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск с 22 мая до 22 июня прекращено движение трамваев №12.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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