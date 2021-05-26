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26.05.2021  09:57   

Подробности пожара на Амосова в Харькове: спасатели вывели на свежий воздух 18 человек (ФОТО)

Брошенный мимо пепельницы окурок устроил жильцам многоэтажки на Амосова беспокойный вечер.

25 мая на улице Амосова, 23 произошел пожар в квартире на 3-м этаже

Пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажки по лице Амосова, 23 в Немышлянском районе Харькова начался около девяти часов вечера 25 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Звонок в службу спасения раздался в 20:57. Звонивший сообщил, что плотный дым выходит из квартиры на 3-м этаже и заполняет лестничную клетку.

Пять пожарных машин – 4 автоцистерны и автолестница – немедленно выехали на вызов. Прибыв, спасатели провели разведку пожара, по результатам которой установлено, что в квартире горел диван и домашние вещи на площади 30 кв.м.

Хозяев внутри нее не было. Задымление, которое образовалось в процессе горения, грозило жителям верхних этажей.

Спасатели немедленно подали два пожарных ствола на тушение пожара, провели мероприятия по дымоудалению и эвакуировали на свежий воздух 18 жильцов подъезда.

К половине десятого вечера огонь был локализован, а в одиннадцать часов – полностью ликвидирован.

Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара неосторожность при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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