26.05.2021 10:22

В Харькове – 210 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 26 мая

За сутки от коронавируса умерло 25 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 328 новых случаев заражения коронавирусом.



210 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 мая составляет 146 011 человек.

Из них:

3203 летальных случая (за последние сутки умерло 25 человек);

130 737 выздоровели (за сутки – 591 человек);

12 071 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 288 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

235 – жители Харьковского района (в том числе 210 харьковчан); 31 – Чугуевского; 20 – Изюмского; 14 – Купянского; 13 – Красноградского; 11 – Лозовского; 4 – Богодуховского.





Ранее РЕДПОСТ писал, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Харькове за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей снизилось на 20%.