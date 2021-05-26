За сутки от коронавируса умерло 25 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 328 новых случаев заражения коронавирусом.
210 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 мая составляет 146 011 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
Ранее РЕДПОСТ писал, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Харькове за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей снизилось на 20%.
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