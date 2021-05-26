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26.05.2021  10:22   

В Харькове – 210 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 26 мая

За сутки от коронавируса умерло 25 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 328 новых случаев заражения коронавирусом.

210 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 мая составляет 146 011 человек.

Из них:

  • 3203 летальных случая (за последние сутки умерло 25 человек);
  • 130 737 выздоровели (за сутки – 591 человек);
  • 12 071 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 288 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  1. 235 – жители Харьковского района (в том числе 210 харьковчан);
  2. 31 – Чугуевского;
  3. 20 – Изюмского;
  4. 14 – Купянского;
  5. 13 – Красноградского;
  6. 11 – Лозовского;
  7. 4 – Богодуховского.


 

В Харьковской области лабораторно зарегистрировано 328 новых случаев заражения коронавирусом

Ранее РЕДПОСТ писал, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Харькове за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей снизилось на 20%.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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