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26.05.2021  10:22   

Классика Бетховена прозвучит в Харькове в новом формате

В рамках фестиваля KharkivMusicFest произведения Бетховена прозвучат в необычном аудиовизуальном формате.

В Харькове состоится концерт «Осцилляции Бетховена», в котором произведения классика прозвучат в необычном аудиовизуальном формате

Проект называется «Осцилляции Бетховена» и представляет альтернативную программу фестиваля, сообщили РЕДПОСТ организаторы KharkivMusicFest.

«Осцилляции Бетховена», который можно услышать 28 мая в Promodo Hub, представлет собой электронный аудиовизуальный перформанс, в котором произведения классика будут изменяться до неузнаваемости и снова возвращаться к оригинальному звучанию. Звуковая композиция будет создаваться в реальном времени в центре аудитории. А художники преобразуют музыку в визуальную проекцию.

По словам организаторов, идея такого перформанса несет в себе сразу две задачи: с одной стороны, привнести элемент нестандартности в консервативную классическую музыку, а с другой — познакомить аудиторию, далекую от классики, с творчеством Бетховена, персоне которого в этом году посвящена программа фестиваля.

«Миссия фестиваля – повысить популярность классической музыки до уровня европейских столиц. Сделать это возможно, не только знакомя подготовленных слушателей с лучшими классическими произведениями в исполнении именитых маэстро, но и предлагая тем, кто далек от классического искусства, познакомиться с произведениями классиков в современной интерпретации, расширяя таким образом аудиторию фестиваля и выводя его за пределы филармонических залов» – рассказала Мария Горбонос, исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest.

Тэги:  kharkivmusicfest, харьков
 
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