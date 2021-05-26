26.05.2021 10:22

Классика Бетховена прозвучит в Харькове в новом формате

В рамках фестиваля KharkivMusicFest произведения Бетховена прозвучат в необычном аудиовизуальном формате.

Проект называется «Осцилляции Бетховена» и представляет альтернативную программу фестиваля, сообщили РЕДПОСТ организаторы KharkivMusicFest.



«Осцилляции Бетховена», который можно услышать 28 мая в Promodo Hub, представлет собой электронный аудиовизуальный перформанс, в котором произведения классика будут изменяться до неузнаваемости и снова возвращаться к оригинальному звучанию. Звуковая композиция будет создаваться в реальном времени в центре аудитории. А художники преобразуют музыку в визуальную проекцию.

По словам организаторов, идея такого перформанса несет в себе сразу две задачи: с одной стороны, привнести элемент нестандартности в консервативную классическую музыку, а с другой — познакомить аудиторию, далекую от классики, с творчеством Бетховена, персоне которого в этом году посвящена программа фестиваля.



«Миссия фестиваля – повысить популярность классической музыки до уровня европейских столиц. Сделать это возможно, не только знакомя подготовленных слушателей с лучшими классическими произведениями в исполнении именитых маэстро, но и предлагая тем, кто далек от классического искусства, познакомиться с произведениями классиков в современной интерпретации, расширяя таким образом аудиторию фестиваля и выводя его за пределы филармонических залов» – рассказала Мария Горбонос, исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest.