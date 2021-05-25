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25.05.2021  14:57   

В Харькове все меньше болеют COVID-19

В Харькове количество заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей снизилось на 20%.


//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Горсовета, об этом на рабочем совещании в муниципалитете проинформировала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
 
На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у 1 339 человек, 235 из них были госпитализированы.
 
Тогда как на предыдущей неделе было зарегистрировано 1 694 больных, в стационары госпитализировано 256 пациентов.
 
Вице-мэр отметила, что кислородную поддержку получают 67% пациентов, и состояние людей, которые поступают в больницы, достаточно тяжелое.
 
Также заместитель городского головы сообщила, что на сегодня из 990 коек для больных с коронавирусом в городских больницах занято 58%, много пациентов лечатся в больницах №13 и 17.
 
По словам Светланы Горбуновой-Рубан, в Харькове привито первой дозой вакцины 11 101 человек, вторую дозу получили 1 251 гражданин. Также она отметила, что следующая партия вакцины «Pfizer», которую ожидают в Харькове, предусмотрена для сотрудников сферы образования, поэтому сейчас в городе формируют списки желающих вакцинироваться.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, covid-19, заболевшие, снижение, пандемия
 
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