25.05.2021 14:57

В Харькове все меньше болеют COVID-19

В Харькове количество заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей снизилось на 20%.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Горсовета, об этом на рабочем совещании в муниципалитете проинформировала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у 1 339 человек, 235 из них были госпитализированы.

Тогда как на предыдущей неделе было зарегистрировано 1 694 больных, в стационары госпитализировано 256 пациентов.

Вице-мэр отметила, что кислородную поддержку получают 67% пациентов, и состояние людей, которые поступают в больницы, достаточно тяжелое.

Также заместитель городского головы сообщила, что на сегодня из 990 коек для больных с коронавирусом в городских больницах занято 58%, много пациентов лечатся в больницах №13 и 17.

По словам Светланы Горбуновой-Рубан, в Харькове привито первой дозой вакцины 11 101 человек, вторую дозу получили 1 251 гражданин. Также она отметила, что следующая партия вакцины «Pfizer», которую ожидают в Харькове, предусмотрена для сотрудников сферы образования, поэтому сейчас в городе формируют списки желающих вакцинироваться.