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25.05.2021  15:31   

Вымогательство и взятка: чиновник ГСЧС пойман на горячем (ФОТО)

Одному из руководителей управления сообщено о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации начальника отдела облпрокуратуры Александра Цимбалистенка, установлено, что сотрудник одного из отделов ГУ ГСЧС в Харьковской области требовал от представителя ООО 20 000 грн.
 
Передаваемая сумма должна была быть гарантией того, что чиновник не будет реагировать на имеющие место нарушения требований законодательства в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности при реконструкции нежилого торгово-офисного здания.
 
Итогом этой попытки нажиться стала поимка взяточника 24 мая 2021 года во время передачи 20 000 гривен.
 
В тот же день ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
 
Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства дела.
 
Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении чиновника от занимаемой должности. Ему светит срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  вымогательство, взятка, харьков, гсчс, мчс, афера, мошенничество
 
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