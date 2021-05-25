25.05.2021 15:31

Вымогательство и взятка: чиновник ГСЧС пойман на горячем (ФОТО)

Одному из руководителей управления сообщено о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации начальника отдела облпрокуратуры Александра Цимбалистенка, установлено, что сотрудник одного из отделов ГУ ГСЧС в Харьковской области требовал от представителя ООО 20 000 грн.

Передаваемая сумма должна была быть гарантией того, что чиновник не будет реагировать на имеющие место нарушения требований законодательства в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности при реконструкции нежилого торгово-офисного здания.

Итогом этой попытки нажиться стала поимка взяточника 24 мая 2021 года во время передачи 20 000 гривен.

В тот же день ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении чиновника от занимаемой должности. Ему светит срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.