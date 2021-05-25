В Харькове сформирована сборная Украины на чемпионат мира по поул-спорту. Новости Харькова

25.05.2021 16:08
Поул спорт. В Харькове сформирована сборная Украины на чемпионат мира
Состав сборной определен по итогам соревнований "Весна-2021", проходивших в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Харьков спортивный, определен окончательный состав сборной Украины по поул спорту и воздушной акробатике.
Национальная спортивная дружина будет представлять Украину на первенстве мира,
Входе состязаний схлестнулись 179 спортсменов со всех Украины.
От Харькова выступали 59 участников.
Итог: путевку на чемпионат мира получили 27 спортсменов, треть из которых - представители Первой столицы.
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Артем Казымов
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Мариана Ткачева
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Ирина Карасева
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Полина Корниенко
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Анна Артемчук
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Александра Исаенко
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Екатерина Рубель
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Татьяна Артемчук
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Мария Межирицкая
Первенство мира будет проходить онлайн-режиме.
В июле в Харькове появится соревновательная площадка по стандартам Международной Федерации IPSF.
Здесь все украинские финалистыснимут видео конкурсных выступлений.
До 1 сентября работы должны быть отправлены в Лондон для проверки.
Судейство будет проходить в прямом эфире онлайн 21-24 октября 2021 года.