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25.05.2021  16:08   

Поул спорт. В Харькове сформирована сборная Украины на чемпионат мира

Состав сборной определен по итогам соревнований "Весна-2021", проходивших в Харькове.

В Харькове сформирована сборная Украины на чемпионат мира по поул-спорту. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, определен окончательный состав сборной Украины по поул спорту и воздушной акробатике.
 
Национальная спортивная дружина будет представлять Украину на первенстве мира, 
 
Входе состязаний схлестнулись 179 спортсменов со всех Украины.
 
От Харькова выступали  59 участников.
 
Итог: путевку на чемпионат мира получили 27 спортсменов, треть из которых - представители Первой столицы.
  1. Артем Казымов
  2. Мариана Ткачева
  3. Ирина Карасева
  4. Полина Корниенко
  5. Анна Артемчук
  6. Александра Исаенко
  7. Екатерина Рубель
  8. Татьяна Артемчук
  9. Мария Межирицкая
Первенство мира будет проходить онлайн-режиме.
 
В июле в Харькове появится  соревновательная площадка по стандартам Международной Федерации IPSF.
 
Здесь все украинские финалистыснимут видео конкурсных выступлений.
 
До 1 сентября работы должны быть отправлены в Лондон для проверки.
 
Судейство будет проходить в прямом эфире онлайн 21-24 октября 2021 года.
Тэги:  поул спорт, сборная, харьков, украина, чемпионат мира, воздушная акробатика
 
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