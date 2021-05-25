В Харькове сформирована сборная Украины на чемпионат мира по поул-спорту. Новости Харькова

25.05.2021 16:08

Поул спорт. В Харькове сформирована сборная Украины на чемпионат мира

Состав сборной определен по итогам соревнований "Весна-2021", проходивших в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, определен окончательный состав сборной Украины по поул спорту и воздушной акробатике.

Национальная спортивная дружина будет представлять Украину на первенстве мира,

Входе состязаний схлестнулись 179 спортсменов со всех Украины.

От Харькова выступали 59 участников.

Итог: путевку на чемпионат мира получили 27 спортсменов, треть из которых - представители Первой столицы.

Артем Казымов Мариана Ткачева Ирина Карасева Полина Корниенко Анна Артемчук Александра Исаенко Екатерина Рубель Татьяна Артемчук Мария Межирицкая

Первенство мира будет проходить онлайн-режиме.

В июле в Харькове появится соревновательная площадка по стандартам Международной Федерации IPSF.

Здесь все украинские финалистыснимут видео конкурсных выступлений.

До 1 сентября работы должны быть отправлены в Лондон для проверки.

Судейство будет проходить в прямом эфире онлайн 21-24 октября 2021 года.