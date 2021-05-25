Возле школы в Харькове пойман закладчик. Новости Харькова

25.05.2021 16:34

Пойман возле школы: в Харькове скрутили наркозакладчика (ФОТО)

Распространитель наркотиков прятал свертки с зельем возле 12-й гимназии.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясб нат сайт ГУ Нацполиции, средь бела дня 24 мая 2021 года в Разъездном переулке возле 12-й гимназии копы заметили подозрительного мужчину. Неадекватный персонаж, суетившийся, нервничавший и прятавший что-то в кармане своей одежды ообращал на себя внимание.

При поверхностном осмотре у субъекта обнаружились пятнадцать полимерных пакетов.

По его информации, он сделал на территории Основянского района около 10 "закладок".

Злоумышленника передали СОГ полиции № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харьковской области.

Предварительно установлено, что мужчина на постоянной основе продавал наркотики жителям района путем «закладок» с внедрением телеграмма-канала.

Открыто уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) уголовного кодекса Украины.

Распространителю опасного зелья грощит срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрение и избрании меры пресечения.