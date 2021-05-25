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25.05.2021  16:34   

Пойман возле школы: в Харькове скрутили наркозакладчика (ФОТО)

Распространитель наркотиков прятал свертки с зельем возле 12-й гимназии.

Возле школы в Харькове пойман закладчик. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясб нат сайт ГУ Нацполиции, средь бела дня 24 мая 2021 года в Разъездном переулке возле 12-й гимназии копы заметили подозрительного мужчину. Неадекватный персонаж, суетившийся, нервничавший и прятавший что-то в кармане своей одежды ообращал на себя внимание.
 
При поверхностном осмотре у субъекта обнаружились пятнадцать полимерных пакетов.
 
По его информации, он сделал на территории Основянского района около 10 "закладок". 
 
Злоумышленника передали СОГ полиции № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харьковской области. 
 
Предварительно установлено, что мужчина на постоянной основе продавал наркотики жителям района путем «закладок» с внедрением телеграмма-канала. 
 
Открыто уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) уголовного кодекса Украины.
 
Распространителю опасного зелья грощит срок до 10 лет с конфискацией имущества. 
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Решается вопрос о сообщении ему о подозрение и избрании меры пресечения. 
Возле школы в Харькове пойман закладчик. Новости Харькова
 
Возле школы в Харькове пойман закладчик. Новости Харькова
 
Возле школы в Харькове пойман закладчик. Новости Харькова
 
Возле школы в Харькове пойман закладчик. Новости Харькова
 
Возле школы в Харькове пойман закладчик. Новости Харькова
Тэги:  закладчик, наркотики, харьков, школа, гимназия
 
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