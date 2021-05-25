25.05.2021 14:33

Посол Турции: Нас интересует в Харькове все - от туризма до бизнеса

Харьков расширяет сотрудничество с Турцией в области индустриальных парков, строительства дорог, туризма, образования и других сферах.



//city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Горсовета, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в самых разных направлениях.

Игорь Терехов напомнил, что Харьков связывают с Турцией длительные дружеские отношения, в частности, с городами-партнерами Анкарой и Газиантепом, отметив, что харьковчан интересует привлечение инвестиций, турецких строительных компаний, в том числе для строительства дорог.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в Харькове открывались индустриальные парки совместно с турецким бизнесом, ведь это создание новых рабочих мест. И, конечно же, мы готовы принимать турецких студентов, потому что у нас качественное образование, и наши партнеры это ценят», - отметил Игорь Терехов.

В свою очередь Ягмур Ахмет Гюльдере подтвердил, что турецкие компании заинтересованы в сотрудничестве с Харьковом.

«У нас есть огромный потенциал для сотрудничества. В Харькове учится полторы тысячи наших студентов, работают турецкие компании. Также я знаю, что харьковчане любят отдыхать в Турции, и мы хотим еще больше увеличить туристический поток. Поэтому нас интересует все - от туризма до бизнеса, от инвестиций до совместного производства. Мой визит как раз и направлен на открытие новых возможностей между нами», - подчеркнул посол.

Также Ягмур Ахмет Гюльдере сообщил, что у турецкой стороны есть планы открыть в Харькове Генеральное консульство Турции.