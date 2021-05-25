25.05.2021 14:23

Обнаружен 12-летний парень, который сбежал из реабилитационного центра в Харькове

Об исчезновении ребенка сообщила его мать. Как выяснилось, парень находился в харьковском реабилитационном центре и самостоятельно уехал к матери в город Винницу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию.

24 мая к харьковским правоохранителям обратилась жительница Винницы. Она сообщила, что ее 13-летний сын 21 мая самовольно покинул реабилитационный центр в Новобаварском районе города Харькова.

В ходе розыскных мероприятий полицейские ювенальной превенции выяснили, что парень поехал поездом в город Киев. Там он планировал пересесть на автобус до Винницы, где он живет с матерью. Харьковские правоохранители передали информацию своим коллегам из Киевской области, которые встретили беглеца на вокзале. Сейчас парень с матерью. Полицейские провели с ним беседу по недопущению подобных поступков в будущем.