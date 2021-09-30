    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Помогите найти: подросток на странном велосипеде пропал в ночи (фото)
30.09.2021  18:59   

Помогите найти: подросток на странном велосипеде пропал в ночи (фото)

Разыскивается исчезнувший в Харькове 14-летний Максим Неумывакин.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, ссылаясь на поисковую группу "Милена", в ночь с 29 на 30 сентября 2021 года из дома в поселке Козачья Лопань в пригороде Харькова  в черной шапке с красной полосой,темно-синей куртке, черных брюках и черных ботинках  на темно-синем  с красным оттенком велосипеде с маленьким передним и большим задним колесами уехал сероглазый русоволосый подросток Максим Неумывакин и пропал.

Приметы: рост 165-170 см. 
 
Особые приметы: родимое пятно в области лба.
 
Пропал в четвертый раз, уехав в ночь, 14-летий Максим Неумывакин. Новости Харькова
 
Всем, кто имеет информацию, обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.
 
Отметим, что это уже третье за этот, 2021 год, и четвертое с 2019 года исчезновение из дома этого мальчика.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что подросток Максим Неумывакин сбежал из дома сперва поздней осенью 2019 года  - 4 ноября 2019 года он исчез из дома 4 утра, а 8 сентября 2021 сбежал около 8 утра, а 15 августа 2021 года пропал в 6 утра.   
Тэги:  пропал подросток, сбежал, харьков, побег, беглец, исчез, поиск, розыск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.08 Криминал и происшествия Любовь к пруду и домашний скандал: исчезнувшего подростка нашли у воды в Харькове (фото) 20.04 Криминал и происшествия Поднял на ноги полицию, сбежав к подружке (ФОТО) 07.04 Криминал и происшествия Вышел и исчез: подростка нашли через неделю (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 