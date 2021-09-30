Помогите найти: подросток на странном велосипеде пропал в ночи (фото)

Разыскивается исчезнувший в Харькове 14-летний Максим Неумывакин.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, ссылаясь на поисковую группу "Милена", в ночь с 29 на 30 сентября 2021 года из дома в поселке Козачья Лопань в пригороде Харькова в черной шапке с красной полосой,темно-синей куртке, черных брюках и черных ботинках на темно-синем с красным оттенком велосипеде с маленьким передним и большим задним колесами уехал сероглазый русоволосый подросток Максим Неумывакин и пропал.
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