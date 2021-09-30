30.09.2021 18:59

Помогите найти: подросток на странном велосипеде пропал в ночи (фото)

Разыскивается исчезнувший в Харькове 14-летний Максим Неумывакин.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, ссылаясь на поисковую группу "Милена", в ночь с 29 на 30 сентября 2021 года из дома в поселке Козачья Лопань в пригороде Харькова в черной шапке с красной полосой,темно-синей куртке, черных брюках и черных ботинках на темно-синем с красным оттенком велосипеде с маленьким передним и большим задним колесами уехал сероглазый русоволосый подросток Максим Неумывакин и пропал.

Приметы: рост 165-170 см.

Особые приметы: родимое пятно в области лба.

Всем, кто имеет информацию, обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Отметим, что это уже третье за этот, 2021 год, и четвертое с 2019 года исчезновение из дома этого мальчика.

Напомним, ранее мы писали о том, что подросток Максим Неумывакин сбежал из дома сперва поздней осенью 2019 года - 4 ноября 2019 года он исчез из дома 4 утра, а 8 сентября 2021 сбежал около 8 утра, а 15 августа 2021 года пропал в 6 утра.