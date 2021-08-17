17.08.2021 12:13

На Харьковщине разыскивают мальчика с родимым пятном на лбу

Полиция устанавливает местонахождение 13-летнего жителя поселка Казачья Лопань Максима Неумывакина.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

По словам правоохранителей, мальчик ушел из дома и не вернулся 15 августа около 06:00. Телефон при себе не имел. Ранее он неоднократно уходил из дома.

Его приметы: на вид 13-15 лет, полного телосложения, рост 165-170 см, русые волосы, голубые глаза, на лбу родимое пятно.

Был одет в красную спортивную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, светло-коричневые сапоги, черную шапку.

Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить в отдел полиции № 3 хруп № 3 ГУНП в Харьковской области по телефону (057) 63-208-88 или 102.

Ранее РЕДПОСТ писал о пропавшем 12-летнем парне. Он ушел из дома и не вернулся.