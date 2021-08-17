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17.08.2021  11:46   Рита Парфенова

Опасная детская посуда из Китая может появиться на полках харьковских магазинов

Детскую силиконовую посуду, содержащую опасные летучие вещества, в случает обнаружения необходимо изъять из продажи.

Детская силиконовая посуда

Миграцию летучих органических компонентов выше нормы обнаружили в детской силиконовой посуде, завезенной из Китая. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Товар был поставлен из Китая (производитель: Shenzhen Kean Silicone Product Co. Ltd., Shenzhen) через Данию (грузоотправитель: FB Trading ApS, Hinnerup) в Украину (получатель: ФОП Кравченко Владислав, ул. Героев Украины, 77, кв. 50, г. Светловодск, Кировоградская обл.).

В случае обнаружения указанной партии товара в торговых сетях Харькова реализаторы обязаны сообщить в районные управления Госпродпотребслужбы и в Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в мороженом «Mars Wrigley Confectionery», импортируемом в Украину из Румынии, обнаружили этиленоксид в добавке-стабилизаторе.

Источник:   ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  госпродпотребслужба, харьков
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