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08.02.2022  12:17   Рита Парфенова

В Харькове аптеки завышали цены на ковидные препараты

Нарушителей, выставляющих цены на препараты выше допустимых, оштрафовали.

Аптеки завышали цены на ковидные препараты

Аптеки, торгующие противоэпидемическими препаратами с наценкой выше 5% обнаружили в январе 2022 года во время плановых проверок специалисты ГУ Госпродпотребслужбы, передает РЕДПОСТ.

За нарушение постановления Кабмина №341, предусматривающего стабилизацию цен на товары противоэпидемического назначения, субъектам хозяйствования выписаны штрафы на на сумму 21,6 тыс. грн, а руководити предприятий привлечены к административной ответственности – выплате штрафов в размере 10-15 необлагаемых налогом минимумов.

Кроме того, завышающие цены предприятия обязали устранить нарушения и привести цены в соответствие с требованиями Постановления.

Напомним, жители Украины старше 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию на медикаменты.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, аптека, харьков
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