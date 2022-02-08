В Харькове аптеки завышали цены на ковидные препараты

Нарушителей, выставляющих цены на препараты выше допустимых, оштрафовали.
Аптеки, торгующие противоэпидемическими препаратами с наценкой выше 5% обнаружили в январе 2022 года во время плановых проверок специалисты ГУ Госпродпотребслужбы, передает РЕДПОСТ.
За нарушение постановления Кабмина №341, предусматривающего стабилизацию цен на товары противоэпидемического назначения, субъектам хозяйствования выписаны штрафы на на сумму 21,6 тыс. грн, а руководити предприятий привлечены к административной ответственности – выплате штрафов в размере 10-15 необлагаемых налогом минимумов.
Кроме того, завышающие цены предприятия обязали устранить нарушения и привести цены в соответствие с требованиями Постановления.
Напомним, жители Украины старше 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию на медикаменты.
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