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08.02.2022  12:22   Виталий Хиневич

Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат смартфоны

Во время выступления на Diia Summit президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные старше 60 лет будут получать смартфоны.

Смартфон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Лига.net".
 
Сообщается, что Владимир Зеленский анонсировал предоставление бесплатных смартфонов всем вакцинированным украинцам старше 60 лет. По государственной программе "єСмартфон" также будет предоставлен льготный тариф на пользование мобильной связью.
 
 
"Все вакцинированные граждане старше 60 лет получат бесплатный, качественный и современный смартфон. Также будет предоставлен льготный тариф. Эта наша мечта и уже реальность. Возможность доступа интернета для всех граждан",- отметил Владимир Зеленский.
 
Напомним, вакцины от COVID-19, применяемые в Украине, прошли все этапы клинических испытаний.
 
Источник:   Лига нет
 Тэги:  зеленский, вакцинация, харьков
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