08.02.2022 08:25 Рита Парфенова

Вакцины от COVID-19, применяемые в Украине, прошли все этапы клинических испытаний

Доступные в Украине вакцины против COVID-19 – CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca – завершили все 3 этапа клинических испытаний.

Все применяемые в Украине вакцины показали свою эффективность и безопасность. Об этом свидетельствуют протоколы клинических испытаний каждой из четырех вакцин, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения, передает РЕДПОСТ.



В Центре гражданского здоровья Украины уточнили, что клинические исследования вакцин обычно проводят в три фазы:

Фаза I – введение вакцины небольшому числу добровольцев, чтобы оценить ее безопасность.

Фаза II – введение вакцины сотням добровольцев для дальнейшей оценки ее безопасности и способности генерировать иммунную реакцию.

Фаза III — введение вакцины тысячам добровольцев, сравниваемых с такой же группой людей, не получивших вакцину, чтобы определить эффективность препарата и изучить безопасность для большей группы людей.

Раньше этот процесс был последовательным, потому и требовал многолетних испытаний. Сейчас, с учетом острой потребности в вакцинах против COVID-19, некоторые этапы научных исследований и разработок осуществляли параллельно, придерживаясь строгих клинических стандартов и требований безопасности. Исследования при этом не стали менее тщательными.



Антиковидные вакцины удалось разработать менее чем через год благодаря работе многочисленных ученых со всего мира, невероятной денежной поддержке и большому количеству добровольцев, которые согласились принять участие в клинических исследованиях.

Напомним, в Украине действуют новые схемы смешанной вакцинации против коронавирусной инфекции. Интервал между введением препарата для всех схем должен быть 28 дней.