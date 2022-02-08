Вакцины от COVID-19, применяемые в Украине, прошли все этапы клинических испытаний

Доступные в Украине вакцины против COVID-19 – CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca – завершили все 3 этапа клинических испытаний.
Все применяемые в Украине вакцины показали свою эффективность и безопасность. Об этом свидетельствуют протоколы клинических испытаний каждой из четырех вакцин, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения, передает РЕДПОСТ.
В Центре гражданского здоровья Украины уточнили, что клинические исследования вакцин обычно проводят в три фазы:
Раньше этот процесс был последовательным, потому и требовал многолетних испытаний. Сейчас, с учетом острой потребности в вакцинах против COVID-19, некоторые этапы научных исследований и разработок осуществляли параллельно, придерживаясь строгих клинических стандартов и требований безопасности. Исследования при этом не стали менее тщательными.
Антиковидные вакцины удалось разработать менее чем через год благодаря работе многочисленных ученых со всего мира, невероятной денежной поддержке и большому количеству добровольцев, которые согласились принять участие в клинических исследованиях.
Напомним, в Украине действуют новые схемы смешанной вакцинации против коронавирусной инфекции. Интервал между введением препарата для всех схем должен быть 28 дней.
Комментариев: 0
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
В городе облачно и сыро. Мелкий дождь со снегом, который днем придет на смену дождю, будет идти до позднего вечера.
Ежегодно во второй день второй недели второго месяца года во многих странах отмечается Международный день безопасного Интернета.
влажность:
давление:
ветер: