    
Главная Новости Харькова ЖКХ Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 8 февраля. Список адресов
08.02.2022  08:36   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 8 февраля. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Душкина (Тухачевского), 9 (п. №3) до 17:00 8 февраля,
  • ул. Тархова, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 8 февраля,
  • ул. Франтишека Крала, 65-а (п. №3, стояк) до 17:00 8 февраля.

Киевский район:

  1. ул. Героев Труда, 12-а (п. №4, стояк),
  2. б-р Мира, 2 (п. №4, стояк),
  3. пр. Академика Курчатова, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 8 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Славянская, 4 (п. №1, стояк),
  • ул. Счастливая, 20 (п. №3) до 17:00 8 февраля,
  • ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк),
  • ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 8 февраля.

Шевченковский район:

  • пр. Победы, 75 (стояк),
  • ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 17:00 8 февраля,
  • пер. Соборный (Советский), 1 (п. №2, стояк),
  • ул. Архитекторов, 24 (п. №1, стояк),
  • ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 8 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 7 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.02 ЖКХ В Харькове отключили отопление в Слободском районе 7 февраля: адреса 07.02 ЖКХ Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 7 февраля. Список адресов 06.02 ЖКХ Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 6 февраля. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 