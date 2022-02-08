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08.02.2022  08:46   Евгений Клочко

4 знака зодиака, которые всегда возвращаются к своим бывшим

Астрология выделяет 4 знака зодиака которые всегда возвращаются к бывшим. Они все время дают своим возлюбленным еще один шанс. Вместо того чтобы пытаться построить новые отношения, они предпочитают реанимировать старые и, возможно, токсичные отношения.

Знаки зодиака, которые всегда возвращаются к бывшим

Телец

Телец — один из тех знаков зодиака, которому нужно много времени, чтобы разлюбить. Представители этого знака не любят перемены, и их чувства постоянны. Кроме того, этот знак тесно связан с Венерой, поэтому его любовь интенсивна и долговечна. Для него партнер является важным элементом реальности, поэтому ему так сложно отказаться от былых чувств после расставания. Ему даже проще снова зажечь искорку и приложить усилия, чтобы восстановить изжившие себя отношения, чем заводить новое знакомство и начинать все заново с другим человеком.
 

Скорпион

Скорпион недоверчивый по натуре, и ему нужно много времени, чтобы почувствовать настоящую связь с другим человеком. Если он это сделает, то на 100 процентов будет преданным второй половинке до конца своих дней. Скорпион постоянен в отношениях, и ему очень трудно смириться с расставанием. Если он увидит, что еще есть шанс на восстановление, то обязательно приложит много усилий, чтобы вернуться к возлюбленному. Также представители этого знака всегда возвращаются к бывшим, чтобы отомстить, если расставание, его очень сильно задело. После воссоединения он может играть с партнером или использовать его только ради занятий любовью.
 

Рак

Это тот знак зодиака, который способен дать бывшему партнеру бесконечное количество «вторых шансов». Ведь для Рака любовь — это то, что придает им смысл и цель в жизни. Поэтому они влюбляются сильно и преданно. Даже если расставание было болезненным и бывший партнер сильно их огорчил, Раки могут долго лелеять в сердце свой образ отношений, подогреваемый иллюзорными чувствами. Иногда любовь в них не угасает даже по прошествии многих лет и после череды других партнеров.
 

Весы

Нахождение в отношениях является источником радости для этого знака и гарантией ощущения стабильности. Одиночество пугает и огорчает Весов, поэтому они не находят удовольствие в жизни холостяка. Встряхивание после расставания обходится им очень дорого и занимает много времени. Представители этого знака часто рассчитывают на возвращение к своему бывшему партнеру и долго пытаются убедить его передумать.
 
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, представители которых обладают способностью вдохновлять знакомых на различные свершения.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  знак зодиака, семья, харьков
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