22.02.2022 21:32 Евгений Клочко

Какие знаки зодиака ждут негативные события в 2022 году

Год Черного Водяного Тигра астрологи называют периодом кардинальных перемен для всех знаков зодиака.

Большинство из них, согласно астропрогнозам, будут позитивными и принесут удачу. Но пять знаков зодиака могут столкнуться с настоящим горем и серьезными трудностями в 2022 году.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У общительных и деятельных Близнецов легко получается решать мелкие задачи, но приблизить к себе какую-то глобальную цель они часто не в состоянии. Причина этого — их двуличность, частая смена настроения и отношения к ситуации. Они легко могут менять свои решения, каждый раз находя для этого какое-то оправдание. Это нередко становится причиной различных мелких неприятностей и серьезных проблем. В 2022 году, который будет достаточно трудным для Близнецов, им стоит об этом задуматься, чтобы не столкнуться с настоящей бедой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чувствительные, ранимые и гипертрофированно осторожные Раки нередко сами программируют себя на неудачу. Они ко всему относятся с подозрением, никогда не уверены в стопроцентном успехе и всегда склонны все перепроверять и перестраховываться. Из-за этого в год Черного Водяного Тигра у Раков может произойти событие, которое буквально выбьет их из колеи. Растерянные и безвольные Раки не смогут противостоять обстоятельствам и прервать цепь неудач, буквально перевернувших их жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги в 2022 году могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами и потерей работы. Представителям этого знака звезды обещают новые успешные проекты, которые могут принести большие деньги. Но один неверный шаг и случайно допущенная ошибка могут стать причиной глобальных перемен в жизни. Чтобы избежать таких нерадостных перспектив, Козерогам нужно быть максимально внимательными в делах и позаботиться о «подушке безопасности» на черный день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Нестабильный год ожидает эксцентричных Водолеев, которые своими необдуманными, взбалмошными поступками рискуют заиметь серьезные финансовые проблемы. Возможны также беспричинные конфликты с близкими людьми и разрыв деловых отношений. Все эти неприятности могут накатываться, как снежный ком и еще больше подталкивать Водолея к ошибочным действиям. Очень важно, чтобы рядом с ним в это время был близкий человек, к мнению которого он мог бы прислушиваться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Год Черного Водяного Тигра будет крайне неблагоприятным для Рыб, если они продолжат плыть по течению. Оно может затянуть их в водоворот событий, из которого будет нелегко выбраться. Потеря финансов, работы и отношений с коллегами может вызвать у Рыбы длительный стресс и привести к серьезной депрессии. Но если представители этого знака изначально проявят инициативу и попытаются противостоять ситуации, у них получится изменить ход событий.

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