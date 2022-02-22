22.02.2022 21:47 Евгений Клочко

Санкции против России: новый пакет ограничений презентовали в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о новых санкциях против Российской Федерации. В частности, за признание "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter.

Итак, новые ограничения ЕС ударят по:

351 депутату Госдумы России, проголосовавших за признание псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

27 физических и юрлиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также санкции коснутся политического, военного, делового и медийного секторов.

Целевые экономические отношения между двумя отколовшимися регионами и Европейским Союзом.

Устранение возможности доступа российского государства к капиталу и финансовым рынкам ЕС.

Вместе с тем глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС располагает дополнительными санкциями против России, и будет о них договариваться, если Кремль решит пойти еще дальше в эскалации вокруг Украины.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против банков "Россия", "Индустриальный Сберегательный Банк", "Генбанк", "Промсвязьбанк" и "Черноморский банк".

Также под персональные санкции попали олигархи Игорь и Борис Ротенберг и Геннадий Тимченко, как наиболее приближенные к президенту России. Им запрещен въезд в Англию и заморожены активы. По словам Джонсона, это лишь первый этап того, что британцы готовы предпринять.

Напомним, что послы Евросоюза во вторник, 22 февраля, согласовали ряд новых санкций против России из-за признания псевдореспублик так называемых "ДНР" и "ЛНР" и дальнейшего размещения войск на территории Украины.

Санкции могут включать ряд ограничений, как для физических, так и для юридических лиц, а также запрет на добычу полезных ископаемых на территории фейковых "республик" "ДНР" и "ЛНР".