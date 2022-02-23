23.02.2022 09:37 Рита Парфенова

Санкции против России: запреты ввели Австралия, Канада и Япония

Мировые страны продолжают вводить санкции против России из-за признания псевдореспублик так называемых «ЛДНР» и дальнейшего размещения войск на территории Украины.

Экономические и политические запреты в отношении РФ ввели Австралия, Канада и Япония, передает РЕДПОСТ.

Австралия

Австралия объявила о санкциях против банков и восьми граждан России. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что вместе со своими партнерами и союзниками объявляет ряд экономических санкций в отношении России.



«Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью», - сказал Моррисон.

Канада

Первый раунд экономических санкций Канады запретит ее гражданам вести финансовые дела с «ЛДНР»



Санкции также коснутся членов Госдумы РФ, проголосовавших за решение о признании «ЛДНР», а также запретят канадцам участвовать в покупке российского суверенного долга.



«Эти санкции являются важным шагом и нацелены на тех, кто несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал Трюдо.



Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что направляет до 460 дополнительных военнослужащих в Латвию и прилегающие регионы для поддержки НАТО. Кром того, Украина получила от Канады вторую партию летального огужия.

Япония

Санкции, которые ввела Япония, предусматривают запрет на экспорт из «ЛДНР», затрагивают суверенный долг РФ и запрещают на выпуск новых российских облигаций.



Премьер Японии Фумио Кисида призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.



«Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых «республик», а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две «республики» и импорт из них», - сказал он.



По его словам, санкции против РФ также затрагивают суверенный долг РФ и подразумевают запрет на выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.



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