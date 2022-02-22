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22.02.2022  16:05   Дмитрий Колоней

Санкции против России: под ударом пять банков и три олигарха

Великобритания вводит санкции против 5 российских банков и 3 россиян.

Санкции против России: под ударом пять банков и три олигарха
Как сообщает РЕДПОСТ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против банков "Россия", "Индустриальный Сберегательный Банк", "Генбанк", "Промсвязьбанк" и "Черноморский банк".
 
Также под персональные санкции попали олигархи Игорь и Борис Ротенберг и Геннадий Тимченко, как наиболее приближенные к президенту России. Им запрещен въезд в Англию и заморожены активы. По словам Джонсона, это лишь первый этап того, что британцы готовы предпринять.
 

 

Источник:   Громадське
 Тэги:  санкции против россии, рф, харьков
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