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22.02.2022  15:50   Виталий Хиневич

В Харьковской области женщина провалилась в 10-метровый колодец

В Красноградском районе спасатели оказывали помощь женщине.

Женщина упала в колодец
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 22 февраля около 11:44 спасателям поступила информация, о том, что в поселке Первомайское 31-летняя женщина провалилась в колодец.
 
На место происшествия немедленно выехали спасатели. Один из спасателей опустился на дно колодца и закрепил веревки на женщине. После этих действий, гражданку удалось достать со дна колодца. Она получила перелом нижних конечностей и переохлаждение. Ее доставили в больницу для оказания помощи.
 
Напомним, ранее пожилая женщинав Харьковской области потеряла равновесие и упала в колодец. Родственники обнаружили ее на следующее утро, к тому времени женщина уже не подавала признаков жизни. На место происшествия вызвали полицию и службу спасения.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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