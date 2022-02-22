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22.02.2022  15:35   Виталий Хиневич

В Харькове мужчина намеревался поджечь бывшую сожительницу

Злоумышленник облил свою жертву легковоспламеняющейся жидкостью.

Криминал Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 23-летняя девушка решила разорвать отношения с парнем и больше не хочет общаться с ним.
 
19 февраля текущего года 28-летний мужчина пришел по месту работы бывшей сожительницы. Злоумышленник попросил продать ему сигареты, когда девушка подошла к нему ближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью.
 
Потом поджог бумагу, которую принес с собой и начал бросать ее в девушку. 
 
Жертве удалось спрятаться за стойкой с товаром, и тогда мужчина поджег лежащий на полу пакет. Прилавок загорелся, после чего в торговой точке начался пожар. Злоумышленник покинул место происшествия. Потерпевшая смогла выбраться на улицу и попросила прохожего вызвать пожарных и правоохранителей, огонь удалось оперативно локализовать.
 
Если вину подозреваемого докажут, ему может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. На данный момент гражданину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Напомним, ранее в Харькове мужчина, угрожал убийством бывшей сожительнице. Требовал от женщины 1 5000 долларов США несуществующего долга. Чтобы женщина не обращалась в полицию, он при личных встречах и в телефонных разговорах подчеркивал, что имеет связи в полиции. Опасаясь за свою жизнь и здоровье своих родных, потерпевшая обратилась с заявлением в Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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