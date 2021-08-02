Главная Новости Харькова Криминал и происшествия "Вынь да положь или умри": в Харькове задержали мужчину за вымогательство 15000$ у "бывшей"
02.08.2021  12:38   Евгений Клочко

"Вынь да положь или умри": в Харькове задержали мужчину за вымогательство 15000$ у "бывшей"

В случае отказа отдать деньги он угрожал женщине физической расправой и связями в полиции.

Мужчина требовал у бывшей сожительницы несуществующий долг, угрожая убийством. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
 
По словам правоохранителей, мужчина, угрожая убийством,  потребовал от женщины 1 5000 долларов США несуществующего долга. Чтобы женщина не обращалась в полицию, он при личных встречах и в телефонных разговорах подчеркивал, что имеет связи в полиции.
 
19 июля 2021 года злоумышленник прислал в салон красоты, где работала потерпевшая, траурный букет цветов с запиской. В ней он указал, что в случае отказа передать ему всю требуемую сумму, он убьет ее и ее родных.
 
Мужчина требовал у бывшей сожительницы несуществующий долг, угрожая убийством. Новости Харькова
 
Опасаясь за свою жизнь и здоровье своих родных, потерпевшая обратилась с заявлением в Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
 
30 июля  женщина передала часть денег в сумме 8000 долларов США, после чего 42-летний мужчина был задержан.
 
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и ему объявлено о подозрении.
 
По данному факту следователи ГУНП в Харьковской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
 
За вымогательство средств жителю Харькова грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове обезвредили банду вымогателей. Злоумышленники, угрожая холодным оружием, вымогали денежные средства у своих жертв.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  харьков, вымогательство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 Общество Скандальный выпуск газеты «Время Добкина» в Харькове: Блок Кернеса сделал заявление 02.08 Криминал и происшествия Женщины в тюрьме выясняли кто сильнее: в Харькове прошел уникальный турнир (фото) 02.08 Криминал и происшествия Ущерб на миллион: полиция задержала "черных лесорубов" на Харьковщине
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 