02.08.2021 12:38 Евгений Клочко

"Вынь да положь или умри": в Харькове задержали мужчину за вымогательство 15000$ у "бывшей"

В случае отказа отдать деньги он угрожал женщине физической расправой и связями в полиции.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По словам правоохранителей, мужчина, угрожая убийством, потребовал от женщины 1 5000 долларов США несуществующего долга. Чтобы женщина не обращалась в полицию, он при личных встречах и в телефонных разговорах подчеркивал, что имеет связи в полиции.

19 июля 2021 года злоумышленник прислал в салон красоты, где работала потерпевшая, траурный букет цветов с запиской. В ней он указал, что в случае отказа передать ему всю требуемую сумму, он убьет ее и ее родных.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье своих родных, потерпевшая обратилась с заявлением в Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

30 июля женщина передала часть денег в сумме 8000 долларов США, после чего 42-летний мужчина был задержан.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и ему объявлено о подозрении.

По данному факту следователи ГУНП в Харьковской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

За вымогательство средств жителю Харькова грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове обезвредили банду вымогателей . Злоумышленники, угрожая холодным оружием, вымогали денежные средства у своих жертв.