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02.08.2021  11:54   

На продуктовые прилавки Харькова могут попасть опасные для здоровья специи

В магазинах Харькова могут находиться опасные для здоровья специи. Продукт попал на прилавки Украины из ЕС.

 
В камеди рожкового дерева, которое входило в состав турецкой приправы, обнаружили опасное для здоровья вещество 2-хлорэтанол. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Харьковской области.
 
Отмечается что камедь рожкового дерева – пищевая добавка, которую используют в качестве стабилизатора, загустителя, эмульгатора. 
 
Установлено, что  специя турецкого производителя Charge экспортировалась из территории Польши.
 
Сейчас проводятся ряд мероприятий по выявлению и изъятию данного продукта из реализации в торговых сетях.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал об импортном мороженом в котором было обнаружено опасное вещество.
 
Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  харьков, специи
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