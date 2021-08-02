02.08.2021 11:32

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 2 августа

В Харькове по состоянию утро понедельника, 2 августа зафиксировано 16 случаев заболевания на COVID-19.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается,что 16 случаев заболевания вирусом было выявлено в Харькове,1 случай в Харьковском районе.

Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 149513 жителей Харьковщины. На данный момент под опекой медиков находится 765 жителей Харьковской области.