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02.08.2021  11:32   

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 2 августа

В Харькове по состоянию утро понедельника, 2 августа зафиксировано 16 случаев заболевания на COVID-19.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. 
 
Отмечается,что 16 случаев заболевания вирусом было выявлено в Харькове,1 случай в Харьковском районе. 
 
Всего с начала пандемии COVID-19  диагностировали у 149513 жителей Харьковщины. На данный момент под опекой медиков находится 765 жителей Харьковской области. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что ждать харьковчанам в случае усиления карантина
 
Тэги:  коронавирус, харьков
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