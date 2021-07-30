30.07.2021 16:11

Что ждет Харьков в случае усиления карантина

В Минздраве сообщают о росте заболеваемости коронавирусом в Харьковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях.

Какие меры могут предпринять в Харькове и области в случае усиления карантина, сообщает РЕДПОСТ.

Обозначены условия при которых школы смогут работать в случае усиления карантина. Всё будет зависеть от уровня эпидбезопасности, в котором находится регион, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко: "Если область из "зелёной" зоны перейдёт в "жёлтую", "оранжевую" или "красную" зону, то учебные заведения, для того, чтобы работать в обычном режиме, должны иметь минимум 80% вакцинированных сотрудников. Это иновация неприменное условие работы школ в случае усиления карантинных ограничений".



Ужесточение правил пересечения границы во время въезда в Украину также мера вынужденная, объясняют в Минздраве. И всё в связи со стремительным распространением штамма "Дельта". Новые правила вступят в силу уже 5 августа.



Напомним, согласно изменениям, украинцы имеющие хотя бы одну прививку от коронавируса будут пересекать границу беспрепятственно. Иностранные граждане при этом в обязательном порядке должны иметь при себе ПЦР-тест и страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины, им необходимо будет установить приложение "Дома", что позволит контролировать их самоизоляцию через 72 часа, в случае если они не получат отрицательный ПЦР-тест сделанный уже в Украине. А вот не вакцинированные приезжие из РФ и Индии, которые пребывали в этих странах 7 и более дней, должны пройти двухнедельную самоизоляцию без права досрочного прекращения.



Также, как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в Украине могут продлить карантин после 31 августа. На какой срок пока не уточнил, но сказал, вероятность того, что украинцам ещё не один месяц придётся соблюдать масочный режим и социальную дистанцию очень велика. К тому же что на сегодня ситуация с COVID-19 обострилась в некоторых регионах. Она не критическая, но допускать её ухудшения нельзя.



За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 962 инфицированных, 488 заболевших госпитализированы, летальных случаев - 14.