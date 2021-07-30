Главная Новости Харькова Дороги и транспорт На мосту возле Турбоатома снова начинается ремонт
30.07.2021  16:58   

На мосту возле Турбоатома снова начинается ремонт

На Коммунальном путепроводе временно ограничат движение транспорта.


Фото из открытых источников

С 1 по 23 августа 2021 года на Коммунальном путепроводе по проспекту Льва Ландау будет проводиться капитальный ремонт комплекса транспортных сооружений путепровода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В связи с этим будут частично перекрывать для транспорта полосы движения на путепроводе.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Напомним, ремонтные работы на Коммунальном путепроводе проводились до апреля 2021 года.

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 Дороги и транспорт Триатлон в Харькове: на Салтовке и в центре изменится движение транспорта 30.07 Дороги и транспорт На Павловом Поле перекрыт проезд по улице 29.07 Дороги и транспорт На Рогань пустят новые троллейбусные маршруты: появилось расписание движения
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 