30.07.2021 16:58

На мосту возле Турбоатома снова начинается ремонт

На Коммунальном путепроводе временно ограничат движение транспорта.



Фото из открытых источников

С 1 по 23 августа 2021 года на Коммунальном путепроводе по проспекту Льва Ландау будет проводиться капитальный ремонт комплекса транспортных сооружений путепровода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В связи с этим будут частично перекрывать для транспорта полосы движения на путепроводе.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Напомним, ремонтные работы на Коммунальном путепроводе проводились до апреля 2021 года.