30.07.2021 18:02

Сбил подростков и скрылся: что ожидает пьяного водителя

Суд избрал меру пресечения водителю, который в состоянии опьянения совершил наезд на двух подростков и скрылся

По решению Киевского районного суда города Харькова, злоумышленник находится под стражей 60 суток без права внесения залога.



Напомним, авария произошла вечером 27 июля в селе Вильча Чугуевского района. 65-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 совершил наезд на 14 и 15-летних ребят, которые шли по обочине дороги, и скрылся с места ДТП. Уже через несколько минут полицейские обнаружили автомобиль за пределами населенного пункта в посадке. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения.



По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.