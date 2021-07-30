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30.07.2021  18:49   

Триатлон в Харькове: на Салтовке и в центре изменится движение транспорта

В первой половине дня 1 августа перекроют улицы и изменится движение транспорта по маршруту проведения триатлона.


// city.kharkov.ua

В связи с проведением соревнований по триатлону «HALF.IRON 70.3» с 7:00 до 14:00 1 августа на Салтовке и некоторых центральных улицах Харькова будет запрещено движение транспорта.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Будет запрещено движение транспорта, кроме трамваев и троллейбусов, по следующему маршруту:

  • по ул. Героев Труда, на участке от ул. Барабашова до ул. Шевченко,
  • по ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до ул. Матюшенко,
  • по ул. Матюшенко,
  • Журавлевском спуске,
  • ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Сумской,
  • по ул. Сумской, от ул. Веснина до ул. Деревянко,
  • по Белгородскому шоссе,
  • по пр. Академика Курчатова.

Движение будет восстанавливаться поэтапно, по мере прохождения трассы спортсменами.

В связи с проведением спортивного мероприятия 1 августа будет запрещено движение городского электротранспорта на некоторых участках улично-дорожной сети, троллейбус №50 не будет ходить до 14:00. 

В связи с отсутствием троллейбусного маршрута №50 «пос. Пятихатки – пл. Конституции», с 5:56 до 14:00 будет организован временный автобусный маршрут: «пос. Пятихатки - пр. Победы (круг трамвая)» по следующему маршруту: пр. Академика Вальтера (пос. Пятихатки) - пр. Академика Синельникова - Окружная дорога - пр. Людвига Свободы - ст. м. «Проспект Победы» - пр. Победы (круг трамвая).

Кроме того, с 7:20 до 8:30 будет запрещено движение трамваев по ул. Моисеевской, ул. Веринской и ул. Cемиградской, на участке от ул. Шевченко (ст. м. «Киевская») до ул. Академика Павлова. В связи с этим, будет приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16А.

Также с 7:30 до 8:40 будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Клочковской до ул. Веснина. На это время будет приостановлено движение трамвайного маршрута №12.

Также с 7:00 до 9:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской и по Белгородскому шоссе, на участке от пр. Независимости до ул. Академика Курчатова.

Поэтому маршруты троллейбусов изменятся следующим образом:

троллейбус №2: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская – пл. Конституции;

троллейбус №12: разворотный круг «Ул. Клочковская» - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - разворотный круг «Больница скорой помощи»;

троллейбусный маршрут №17 - не ходит.

С 9:00 до 14:00 будет запрещено движение троллейбусов по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова. В связи с этим маршруты троллейбусов изменятся следующим образом:

троллейбус №2: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького»;

троллейбус №12: разворотный круг «Ул. Клочковская» - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - разворотный круг «парк им. Горького »;

троллейбус №17: разворотный круг «Пл. Конституции» - ул. Сумская - разворотный круг - «Парк им. Горького».

Расписание движения маршруток приведено в таблице.

1 августа будет запрещено движение транспорта на время проведения триатлона HALF.IRON 70.3.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
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