Триатлон в Харькове: на Салтовке и в центре изменится движение транспорта

В первой половине дня 1 августа перекроют улицы и изменится движение транспорта по маршруту проведения триатлона.
В связи с проведением соревнований по триатлону «HALF.IRON 70.3» с 7:00 до 14:00 1 августа на Салтовке и некоторых центральных улицах Харькова будет запрещено движение транспорта.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Будет запрещено движение транспорта, кроме трамваев и троллейбусов, по следующему маршруту:
Движение будет восстанавливаться поэтапно, по мере прохождения трассы спортсменами.
В связи с проведением спортивного мероприятия 1 августа будет запрещено движение городского электротранспорта на некоторых участках улично-дорожной сети, троллейбус №50 не будет ходить до 14:00.
В связи с отсутствием троллейбусного маршрута №50 «пос. Пятихатки – пл. Конституции», с 5:56 до 14:00 будет организован временный автобусный маршрут: «пос. Пятихатки - пр. Победы (круг трамвая)» по следующему маршруту: пр. Академика Вальтера (пос. Пятихатки) - пр. Академика Синельникова - Окружная дорога - пр. Людвига Свободы - ст. м. «Проспект Победы» - пр. Победы (круг трамвая).
Кроме того, с 7:20 до 8:30 будет запрещено движение трамваев по ул. Моисеевской, ул. Веринской и ул. Cемиградской, на участке от ул. Шевченко (ст. м. «Киевская») до ул. Академика Павлова. В связи с этим, будет приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16А.
Также с 7:30 до 8:40 будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Клочковской до ул. Веснина. На это время будет приостановлено движение трамвайного маршрута №12.
Также с 7:00 до 9:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской и по Белгородскому шоссе, на участке от пр. Независимости до ул. Академика Курчатова.
Поэтому маршруты троллейбусов изменятся следующим образом:
троллейбус №2: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская – пл. Конституции;
троллейбус №12: разворотный круг «Ул. Клочковская» - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - разворотный круг «Больница скорой помощи»;
троллейбусный маршрут №17 - не ходит.
С 9:00 до 14:00 будет запрещено движение троллейбусов по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова. В связи с этим маршруты троллейбусов изменятся следующим образом:
троллейбус №2: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького»;
троллейбус №12: разворотный круг «Ул. Клочковская» - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - разворотный круг «парк им. Горького »;
троллейбус №17: разворотный круг «Пл. Конституции» - ул. Сумская - разворотный круг - «Парк им. Горького».
Расписание движения маршруток приведено в таблице.
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