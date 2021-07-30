Патрульные в выходной спасли жизнь человека

Супружеская пара патрульных из Харькова в свой выходной предоставили домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо.
Патрульная пара из Харькова в свой выходной оказала домедицинскую помощь мужчине в парке, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции..
Сегодня днем Александр и Дарья Сабуровы гуляли по парку и заметили мужчину, у которого началась сильное кровотечение из носа. Затем гражданин упал на землю и начал дрожать.
Патрульные, не теряя времени, принялись оказывать ему домедицинскую помощь: останавливать кровотечение, вызвали на место медиков и контролировали состояние мужчины к их приезду.
Врачи диагностировали у мужчины значительно повышенное давление, поэтому приняли решение о немедленной госпитализации. Александр и Дарья помогли транспортировать мужа в карету скорой.
Полицейские установили его близких родственников и сообщили о происшествии дочке пострадавшего.
Напомним, ранее харьковские патрульные показали видео, в котором они спасают женщину от самоубийства.
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