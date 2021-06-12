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12.06.2021  17:24   

Харьковские патрульные показали видео, в котором они спасают женщину от самоубийства (ВИДЕО)

Женщина перелезла через забор на железнодорожном мосту и собиралась покончить с собой. Однако патрульные, которые оказались рядом, уберегли ее от отчаянного поступка.

В Харькове полицейские не дали совершить самоубийство женщине на мосту. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на полицию Харьковской области.
 
По словам правоохранителей, вечером 11 июня в на линию "102" поступило звонок от мужчины. Он сообщал, что на мосту стоит женщин и намеревается спрыгнуть вниз. К счастью в это время неподалеку проезжал экипаж полиции в составе полицейского взвода 1-й роты 3-го батальона 1-го Управление патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции капитана полиции Сергея Васильченко и инспектора этого же взвода - лейтенанта полиции Дмитрия Буренка. Они также заметили женщину, которая перелезла через перила моста и собиралась свести счеты с жизнью. Во время разговора с гражданкой патрульные быстро схватили ее за руку и вытащили.
 
На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила женщину в одну из харьковских больниц.
 
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
 
Ранее сообщалось, что патрульные пресекли попытку самоубийства 19-летней девушки. Она намеревалась спрыгнуть с недостроя.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, самоубийство
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