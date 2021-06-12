12.06.2021 17:24

Харьковские патрульные показали видео, в котором они спасают женщину от самоубийства (ВИДЕО)

Женщина перелезла через забор на железнодорожном мосту и собиралась покончить с собой. Однако патрульные, которые оказались рядом, уберегли ее от отчаянного поступка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

По словам правоохранителей, вечером 11 июня в на линию "102" поступило звонок от мужчины. Он сообщал, что на мосту стоит женщин и намеревается спрыгнуть вниз. К счастью в это время неподалеку проезжал экипаж полиции в составе полицейского взвода 1-й роты 3-го батальона 1-го Управление патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции капитана полиции Сергея Васильченко и инспектора этого же взвода - лейтенанта полиции Дмитрия Буренка. Они также заметили женщину, которая перелезла через перила моста и собиралась свести счеты с жизнью. Во время разговора с гражданкой патрульные быстро схватили ее за руку и вытащили.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила женщину в одну из харьковских больниц.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что патрульные пресекли попытку самоубийства 19-летней девушки. Она намеревалась спрыгнуть с недостроя.