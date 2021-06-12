12.06.2021 16:23

Где и когда можно посмотреть матчи футбольного чемпионата ЕВРО-2020 в Украине

11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу Евро-2020, который продлится до 11 июля. Предлагаем вашему вниманию календарь матчей чемпионата Европы по футболу.

Всего на Евро-2020 будет шесть групп по четыре команды, в которых каждая сборная проведет по матчу с каждым соперником.

Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная

Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Групповой этап

Группа A

Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

12 июня (суббота)

Уэльс — Швейцария 16:00 Баку «Футбол 1»

16 июня (среда)

Турция — Уэльс 19:00 Баку «Футбол 1»

Италия — Швейцария 22:00 Рим «Украина», «Футбол 1»

20 июня (воскресенье)

Италия — Уэльс 19:00 Рим «Футбол 1»,

Швейцария — Турция 19:00 Баку «Футбол 1»

Группа B

Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

12 июня (суббота)

Дания — Финляндия 19:00 Копенгаген «Футбол 1»

Бельгия — Россия 22:00 Санкт-Петербург "Футбол 1″

16 июня (среда)

Финляндия — Россия 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1»

17 июня (четверг)

Дания — Бельгия 19:00 Копенгаген «Футбол 1»

21 июня (понедельник)

Россия — Дания 22:00 Копенгаген «Украина», "Футбол 1″

Финляндия — Бельгия 22:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

Группа C

Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

13 июня (воскресенье)

Австрия — Северная Македония 19:00 Бухарест «Футбол 1»

Нидерланды — Украина 22:00 Амстердам «Украина», «Футбол 1»

17 июня (четверг)

Украина — Северная Македония 16:00 Бухарест «Украина», «Футбол 1»

Нидерланды — Австрия 22:00 Амстердам «Украина», «Футбол 1»

21 июня (понедельник)

Северная Македония — Нидерланды 19:00 Амстердам «Футбол 2»

Украина — Австрия 19:00 Бухарест «Украина», «Футбол 1»

Группа D

Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

13 июня (воскресенье)

Англия — Хорватия 16:00 Лондон «Футбол 1»

14 июня (понедельник)

Шотландия — Чехия 16:00 Глазго «Футбол 1»

18 июня (пятница)

Хорватия — Чехия 19:00 Глазго «Футбол 1»

Англия — Шотландия 22:00 Лондон «Украина», «Футбол 1»

22 июня (вторник)

Чехия — Англия 22:00 Лондон «Украина», «Футбол 1»

Хорватия — Шотландия 22:00 Глазго «Футбол 2»

Группа E

Испания, Швеция, Польша, Словакия

14 июня (понедельник)

Польша — Словакия 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 1"

Испания — Швеция 22:00 Севилья «Украина», «Футбол 1"

18 июня (пятница)

Швеция — Словакия 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1"

19 июня (суббота)

Испания — Польша 22:00 Севилья «Украина», "Футбол 1″

23 июня (среда)

Словакия — Испания 19:00 Севилья «Футбол 1»

Швеция — Польша 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

Группа F

Венгрия, Португалия, Франция, Германия

15 июня (вторник)

Венгрия — Португалия 19:00 Будапешт «Футбол 1»

Франция — Германия 22:00 Мюнхен «Украина», "Футбол 1″

19 июня (суббота)

Венгрия — Франция 16:00 Будапешт «Футбол 1»

Португалия — Германия 19:00, Мюнхен «Футбол 1»

23 июня (среда)

Германия — Венгрия 22:00 Мюнхен «Футбол 2»

Португалия — Франция 22:00 Будапешт «Украина», «Футбол 1»

1/8 финала

26 июня (суббота)

2A — 2B 19:00 Амстердам (матч № 37) «Футбол 1»

1A — 2C 22:00 Лондон (матч № 38) «Украина», «Футбол 1»

27 июня (воскресенье)

1C — 3D/E/F 19:00 Будапешт (матч № 39) «Футбол 1»

1B — 3A/D/E/F 22:00 Севилья (матч № 40) «Украина», «Футбол 1»

28 июня (понедельник)

2D — 2E 19:00 Копенгаген (матч № 41) «Футбол 1»

1F — 3A/B/C 22:00 Бухарест (матч № 42) «Украина», «Футбол 1»

29 июня (вторник)

1D — 2F 19:00 Лондон (матч № 43) «Футбол 1»

1E — 3A/B/C/D 22:00 Глазго (матч № 44) «Украина», «Футбол 1»

¼ финала

2 июля (пятница)

Победитель № 42 — победитель № 41 19:00 Санкт-Петербург (матч № 45) «Украина», «Футбол 1»

Победитель № 40 — победитель № 38 22:00 Мюнхен (матч № 46) «Украина», «Футбол 1»

3 июля (суббота)

Победитель № 37 — победитель № 39 19:00 Баку (матч № 47) «Украина», «Футбол 1»

Победитель № 44 — победитель № 43 22:00 Рим (матч № 48) «Украина», «Футбол 1»

½ финала

6 июля (вторник)

Победитель № 45 — победитель № 46 22:00 Лондон (матч № 49) «Украина», «Футбол 1»

7 июля (среда)

Победитель № 48 — победитель № 47 22:00 Лондон (матч № 50) «Украина», «Футбол 1»

Финал

11 июля (воскресенье)

Победитель № 49 — победитель № 50 22:00 Лондон «Украина», «Футбол 1»

Примечание. В случае выхода сборной Украины из группы и продвижения по турнирной сетке, все ее матчи будет транслировать общедоступный канал «Украина».В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Особенность Евро-2020 – у турнира нет страны-хозяйки. Матчи будут проходить в Амстердаме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье.