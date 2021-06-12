12.06.2021 16:23
Где и когда можно посмотреть матчи футбольного чемпионата ЕВРО-2020 в Украине
11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу Евро-2020, который продлится до 11 июля. Предлагаем вашему вниманию календарь матчей чемпионата Европы по футболу.
Всего на Евро-2020 будет шесть групп по четыре команды, в которых каждая сборная проведет по матчу с каждым соперником.
Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная
Македония
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия
Групповой этап
Группа A
Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
12 июня (суббота)
Уэльс — Швейцария 16:00 Баку «Футбол 1»
16 июня (среда)
Турция — Уэльс 19:00 Баку «Футбол 1»
Италия — Швейцария 22:00 Рим «Украина», «Футбол 1»
20 июня (воскресенье)
Италия — Уэльс 19:00 Рим «Футбол 1»,
Швейцария — Турция 19:00 Баку «Футбол 1»
Группа B
Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
12 июня (суббота)
Дания — Финляндия 19:00 Копенгаген «Футбол 1»
Бельгия — Россия 22:00 Санкт-Петербург "Футбол 1″
16 июня (среда)
Финляндия — Россия 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1»
17 июня (четверг)
Дания — Бельгия 19:00 Копенгаген «Футбол 1»
21 июня (понедельник)
Россия — Дания 22:00 Копенгаген «Украина», "Футбол 1″
Финляндия — Бельгия 22:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»
Группа C
Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
13 июня (воскресенье)
Австрия — Северная Македония 19:00 Бухарест «Футбол 1»
Нидерланды — Украина 22:00 Амстердам «Украина», «Футбол 1»
17 июня (четверг)
Украина — Северная Македония 16:00 Бухарест «Украина», «Футбол 1»
Нидерланды — Австрия 22:00 Амстердам «Украина», «Футбол 1»
21 июня (понедельник)
Северная Македония — Нидерланды 19:00 Амстердам «Футбол 2»
Украина — Австрия 19:00 Бухарест «Украина», «Футбол 1»
Группа D
Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
13 июня (воскресенье)
Англия — Хорватия 16:00 Лондон «Футбол 1»
14 июня (понедельник)
Шотландия — Чехия 16:00 Глазго «Футбол 1»
18 июня (пятница)
Хорватия — Чехия 19:00 Глазго «Футбол 1»
Англия — Шотландия 22:00 Лондон «Украина», «Футбол 1»
22 июня (вторник)
Чехия — Англия 22:00 Лондон «Украина», «Футбол 1»
Хорватия — Шотландия 22:00 Глазго «Футбол 2»
Группа E
Испания, Швеция, Польша, Словакия
14 июня (понедельник)
Польша — Словакия 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 1"
Испания — Швеция 22:00 Севилья «Украина», «Футбол 1"
18 июня (пятница)
Швеция — Словакия 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1"
19 июня (суббота)
Испания — Польша 22:00 Севилья «Украина», "Футбол 1″
23 июня (среда)
Словакия — Испания 19:00 Севилья «Футбол 1»
Швеция — Польша 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»
Группа F
Венгрия, Португалия, Франция, Германия
15 июня (вторник)
Венгрия — Португалия 19:00 Будапешт «Футбол 1»
Франция — Германия 22:00 Мюнхен «Украина», "Футбол 1″
19 июня (суббота)
Венгрия — Франция 16:00 Будапешт «Футбол 1»
Португалия — Германия 19:00, Мюнхен «Футбол 1»
23 июня (среда)
Германия — Венгрия 22:00 Мюнхен «Футбол 2»
Португалия — Франция 22:00 Будапешт «Украина», «Футбол 1»
1/8 финала
26 июня (суббота)
2A — 2B 19:00 Амстердам (матч № 37) «Футбол 1»
1A — 2C 22:00 Лондон (матч № 38) «Украина», «Футбол 1»
27 июня (воскресенье)
1C — 3D/E/F 19:00 Будапешт (матч № 39) «Футбол 1»
1B — 3A/D/E/F 22:00 Севилья (матч № 40) «Украина», «Футбол 1»
28 июня (понедельник)
2D — 2E 19:00 Копенгаген (матч № 41) «Футбол 1»
1F — 3A/B/C 22:00 Бухарест (матч № 42) «Украина», «Футбол 1»
29 июня (вторник)
1D — 2F 19:00 Лондон (матч № 43) «Футбол 1»
1E — 3A/B/C/D 22:00 Глазго (матч № 44) «Украина», «Футбол 1»
¼ финала
2 июля (пятница)
Победитель № 42 — победитель № 41 19:00 Санкт-Петербург (матч № 45) «Украина», «Футбол 1»
Победитель № 40 — победитель № 38 22:00 Мюнхен (матч № 46) «Украина», «Футбол 1»
3 июля (суббота)
Победитель № 37 — победитель № 39 19:00 Баку (матч № 47) «Украина», «Футбол 1»
Победитель № 44 — победитель № 43 22:00 Рим (матч № 48) «Украина», «Футбол 1»
½ финала
6 июля (вторник)
Победитель № 45 — победитель № 46 22:00 Лондон (матч № 49) «Украина», «Футбол 1»
7 июля (среда)
Победитель № 48 — победитель № 47 22:00 Лондон (матч № 50) «Украина», «Футбол 1»
Финал
11 июля (воскресенье)
Победитель № 49 — победитель № 50 22:00 Лондон «Украина», «Футбол 1»
Примечание. В случае выхода сборной Украины из группы и продвижения по турнирной сетке, все ее матчи будет транслировать общедоступный канал «Украина».В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Особенность Евро-2020 – у турнира нет страны-хозяйки. Матчи будут проходить в Амстердаме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости