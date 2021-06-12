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12.06.2021  15:56   

Конный спорт: в Харькове проходят международные турниры

Статусные международные турниры по конному спорту проходят 11-13 июня на поле конного клуба «VG Horse Club» (Окружная дорога, 10).


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По словам организаторов, в программе соревнований - два этапа Кубка мира в Центральной европейской лиге по выездке (dressage) - самой сложной дисциплине конного спорта. За титул победителя этапа борются сильнейшие всадники Украины и Европы.
 
И.о. мэра Игорь Терехов поблагодарил спортсменов и организаторов за развитие конного спорта в Харькове.
 
«Верховая езда - один из самых благородных и красивых видов спорта, и сегодня участники чемпионата в полной мере продемонстрировали это. Я благодарен хозяевам клуба за проведенную работу, а спортсменам - за выступления. Уверен, что это мощный стимул для развития конного спорта в Харькове и Украине. Всем участникам - новых побед!» - отметил Игорь Терехов.
 
Конный спорт: в Харькове проходят международные турниры
 
Также в программе мероприятия пройдут международные соревнования юниоров, юношей и детей.
 
Напомним, этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу «UADR Challenge» и соревнования шоссейно-кольцевых автомоделей и drift-моделей на радиоуправлении «Kharkiv RC challenge 2021» стартовал 12 июня на арт-заводе «Механика».
 
Тэги:  харьков, игорь терехов, конный спорт
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