12.06.2021 13:48

В Харькове стартовали соревнования по дрон-рейсингу и гонкам автомоделей (ФОТО)

Этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу «UADR Challenge» и соревнования шоссейно-кольцевых автомоделей и drift-моделей на радиоуправлении «Kharkiv RC challenge 2021» стартовал 12 июня на арт-заводе «Механика».

Об этом сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТ. По словам организаторов, целью мероприятий является развитие и популяризация беспилотных технологий, автомодельного спорта и авиамоделирования.

На открытии гонок побывал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Он выразил надежду, что такие соревнования станут доброй традицией в нашем городе и пожелал всем участникам победы.

На спортивном событии зрители смогли наблюдать вживую и на экранах экстремальное пилотирование дронов на скоростях 150-200 км/час, соревнования автомоделей, а также больше узнать о технике и пообщаться с профессиональными пилотами.

Сегодня проходят квалификационные соревнования, а 13 июня в финале состязаний выберут лучшего на харьковском этапе. Также по окончанию сезона определят тех, кто будет представлять Украину на чемпионате мира в Южной Корее.

Отметим, соревнования проходят под патронатом Игоря Терехова при поддержке Украинской федерации дрон-рейсинга, Украинской федерации автомодельного спорта, а также Украинской федерации авиамодельного и дрон-спорта.