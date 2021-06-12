Главная Новости Харькова Спорт В Харькове стартовали соревнования по дрон-рейсингу и гонкам автомоделей (ФОТО)
12.06.2021  13:48   

В Харькове стартовали соревнования по дрон-рейсингу и гонкам автомоделей (ФОТО)

Этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу «UADR Challenge» и соревнования шоссейно-кольцевых автомоделей и drift-моделей на радиоуправлении «Kharkiv RC challenge 2021» стартовал 12 июня на арт-заводе «Механика».

 
Об этом сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТ. По словам организаторов, целью мероприятий является развитие и популяризация беспилотных технологий, автомодельного спорта и авиамоделирования. 
 
На Арт-заводе "Механика" стартовали гонки автомоделей и дронов. Новости Харькова
 
На открытии гонок побывал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Он выразил надежду, что такие соревнования станут доброй традицией в нашем городе и пожелал всем участникам победы.
 
На Арт-заводе "Механика" стартовали гонки автомоделей и дронов. Новости Харькова
 
На спортивном событии зрители смогли наблюдать вживую и на экранах экстремальное пилотирование дронов на скоростях 150-200 км/час, соревнования автомоделей, а также больше узнать о технике и пообщаться с профессиональными пилотами. 
 
На Арт-заводе "Механика" стартовали гонки автомоделей и дронов. Новости Харькова
 
Сегодня проходят квалификационные соревнования, а 13 июня в финале состязаний выберут лучшего на харьковском этапе. Также по окончанию сезона определят тех, кто будет представлять Украину на чемпионате мира в Южной Корее.
 
Отметим, соревнования проходят под патронатом Игоря Терехова при поддержке Украинской федерации дрон-рейсинга, Украинской федерации автомодельного спорта, а также Украинской федерации авиамодельного и дрон-спорта.
Тэги:  харьков, спорт, игорь терехов
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