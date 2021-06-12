12.06.2021 13:14

Центр вакцинации против COVID-19 открылся в центре Харькова

Утром у центра вакцинации в Харькове образовалась очередь на прививку. За первые 3 часа работы центра прививки сделали 140 людям.

Фото Суспільне Харків

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне Харків. По словам и.о. директора областного департамента здравоохранения Игорь Волченко, утром 12 июня у центра была одна очередь из желающих. В воскресенье планируется организовать две очереди (для тех, у кого есть декларация с семейным врачом и для тех, у кого нет, ведь процедура заключения декларации требует не менее 20 минут времени).

Волченко также отметил, что люди, которые 12 июня пришли на вакцинацию, но не получили приглашение, смогут получить прививки. Чиновники ожидали, что такое может произойти, поэтому подготовили большее количество вакцины.

"Мы рассчитывали на 400 прививок сегодня, но пригласили около 300 человек, чтобы был запас для тех людей, кто пришел без вызова", - сказал Волченко.

По информации заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, в "Дії" на вакцинацию зарегистрировались около 3000 жителей Харьковщины.

Центр заработал в помещении банка на улице Сумской, 56. Чтобы получить прививку, нужно взять с собой паспорт и код. По словам временного директора Департамента здравоохранения, это помещение соответствует санитарно-эпидемическим нормам: "В данном центре работает четыре мобильные бригады, их мощность - от 400 прививок в день".

Сколько сейчас в Харьковской области есть вакцины CoronaVac, Волченко не ответил. По его словам, недавно область получила 18 000 доз вакцины. Поставки ожидают и в ближайшее время.

"Вакцина сейчас поступает в Харьковщины быстрыми темпами, поэтому вакцины в ближайшее время будет много. Хватит всем", - пояснил Волченко.

По словам Волченко, людям, которые получат прививки в центре, гарантируют тут и вторую дозу. Центр вакцинации в выходные работает с 9:00 до 18:00.

Ранее РЕДПОСТ писал, что медикам, педагогам, военнослужащим и людям пожилого возраста проводят прививки в 34-х кабинетах вакцинации. Один из них расположен в 20-й студенческой больнице.