Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове женщина с собакой набросилась с кулаками на замечание не справлять нужду на детской площадке (ВИДЕО)
12.06.2021  12:08   

В Харькове женщина с собакой набросилась с кулаками на замечание не справлять нужду на детской площадке (ВИДЕО)

Хозяйке собаки не понравились замечания в ее адрес и она решила с помощью кулаков и нецензурной брани нейтрализовать обидчицу.

Об инциденте сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Телеграмм-канал Харьков LIVE. По словам очевидцев, молодая мама гуляла с маленьким ребенком на детской площадке в районе Одесской. На эту на площадку пришла женщина с собакой без намордника. Животное стало справлять нужду прямо среди детей. На замечание о недопустимости выгуливания собаки в местах, где играют дети, хозяйка пса с нецензурной бранью и кулаками набросилась на девушку. При этом 2-летний ребенок от страха начал плакать. В итоге о
 
В итоге, обматерив молодую маму, владелица собаки удалилась с места событий.
 

 

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове пьяный мужчина сломал правоохранителю нос за замечание об отсутствии защитной маски в метрополитене.

Тэги:  харьков
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