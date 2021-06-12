12.06.2021 12:08

В Харькове женщина с собакой набросилась с кулаками на замечание не справлять нужду на детской площадке (ВИДЕО)

Хозяйке собаки не понравились замечания в ее адрес и она решила с помощью кулаков и нецензурной брани нейтрализовать обидчицу.

Об инциденте сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал Харьков LIVE. По словам очевидцев, молодая мама гуляла с маленьким ребенком на детской площадке в районе Одесской. На эту на площадку пришла женщина с собакой без намордника. Животное стало справлять нужду прямо среди детей. На замечание о недопустимости выгуливания собаки в местах, где играют дети, хозяйка пса с нецензурной бранью и кулаками набросилась на девушку. При этом 2-летний ребенок от страха начал плакать. В итоге о

В итоге, обматерив молодую маму, владелица собаки удалилась с места событий.

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