В Харькове женщина с собакой набросилась с кулаками на замечание не справлять нужду на детской площадке (ВИДЕО)

Хозяйке собаки не понравились замечания в ее адрес и она решила с помощью кулаков и нецензурной брани нейтрализовать обидчицу.
Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове пьяный мужчина сломал правоохранителю нос за замечание об отсутствии защитной маски в метрополитене.
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Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
Выходные будут теплыми, но с «мокрыми» сюрпризами.
С 2005 года в одну из суббот июня отмечается День вязания на публике. В 2021 году он выпадает на 12 июня.
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