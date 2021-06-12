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12.06.2021  11:32   

Тюремщики в Харьковской области сбрасывали сточные воды колонии в реку

Руководство исправительной колонии своими действиями нанесло ущерб окружающей среде.

Сливали сточные воды исправительной колонии в реку: открыто уголовное производство
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. По словам правоохранителей, окружной прокуратурой была проведена проверка состояния системы водоотвода в Первомайской исправительной колонии № 117.
 
Сливали сточные воды исправительной колонии в реку: открыто уголовное производство
 
В ходе проверки было установлено, что в указанном учреждении отсутствуют локальные очистные сооружения, а техническая документация по водоотведению объекта комиссии не предоставлялась и не разрабатывалась. Кроме того, водоотведение сточных вод, образовавшихся в процессе хозяйственно-бытовой деятельности, находится на поверхности почвы и стекает в реку Орелька, чем создается опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
 
Сливали сточные воды исправительной колонии в реку: открыто уголовное производство
 
По данному факту под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, которое создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины).
 
Все материалы уголовного производства направлены в территориальное управление ГБР, расположенного в пгт. Полтаве, для дальнейшего проведения досудебного расследования.
 
Ранее РЕДПОСТ ссобщал, что в Харькове предприятие по производству повидла загрязнило воздух на 400 тысяч гривен
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  харьков, прокуратура
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