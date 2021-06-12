12.06.2021 11:32

Тюремщики в Харьковской области сбрасывали сточные воды колонии в реку

Руководство исправительной колонии своими действиями нанесло ущерб окружающей среде.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. По словам правоохранителей, окружной прокуратурой была проведена проверка состояния системы водоотвода в Первомайской исправительной колонии № 117.

В ходе проверки было установлено, что в указанном учреждении отсутствуют локальные очистные сооружения, а техническая документация по водоотведению объекта комиссии не предоставлялась и не разрабатывалась. Кроме того, водоотведение сточных вод, образовавшихся в процессе хозяйственно-бытовой деятельности, находится на поверхности почвы и стекает в реку Орелька, чем создается опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

По данному факту под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, которое создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины).

Все материалы уголовного производства направлены в территориальное управление ГБР, расположенного в пгт. Полтаве, для дальнейшего проведения досудебного расследования.

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