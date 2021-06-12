12.06.2021 10:54

Куда сходить на выходные в Харькове

Хорошему настроению не должна мешать никакая погода. Тем более, что об интересном отдыхе горожан и гостей Харькова уже подумали. События, спектакли и интересные места. Где провести выходные? Наши корреспонденты собрали самые интересные локации и мероприятия, которые пройдут в городе 12 и 13 июня.

На выходных в Харькове можно как прогуляться по городу, так и посетить ряд мероприятий, которые планируют провести 12 и 13 июня. Так, для отдыха на свежем воздухе харьковчане выбирают Саржин Яр, где можно прокатиться на велосипеде и заняться спортом, или просто отдохнуть у воды. Также прогуляться можно в сквере Стрелка, а для романтического свидания выбрать катание на лодочках.

А для любителей активного отдыха, на выходных проведут турниры по конному спорту на боевом поле конного клуба «VG Horse Club» (Окружная дорога, 10). За титул победителя этапа будут бороться сильнейшие всадники Украины и Европы. Также в программе мероприятия - международные соревнования юниоров, юношей, детей, а также тесты молодых лошадей (5-7 лет).

Также на выходных состоится чемпионат по дрон-рейсингу на арт-заводе «Механика». Зрители смогут посмотреть на экстремальное пилотирование дронов на скоростях 150-200 км / ч, соревнования автомоделей, а также пообщаться с профессиональными пилотами. Финал состоится в воскресенье, 13 июня. Соревнования проходят под патронатом исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова.

А любителей театра на выходных ждет премьера. В Харьковском академическом драматическом театре имени Тараса Шевченко состоится показ спектакля "Василиса GO!", освещающий конфликт поколений. Посмотреть его можно 13 июня в 18:00.

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