12.06.2021 10:18

Аварийное отключение воды в Харькове 12 июня. Список адресов

В ряде районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Натальи Ужвий, 64 до 20:00 12.06.21 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 130 (п. №7, стояк) до 17:00 12.06.21 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (стояк) до 20:00 12.06.21 г.

Немышлянский район:

ул. Пожарского (ч/с), ул. Расковой (ч/с), ул. Кармелюка (ч/с), пр. Александровский (ч/с), ул. 2-я Смелянская (ч/с) до 20:00 12.06.21 г., ул. Танкопия, 35 (п. №2) до 20:00 13.06.21 г.



Новобаварский район:

ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (на кв. №11,18-а) (стояк) до 20:00 12.06.21 г..



Слободской район:

ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (на кв. №11,18-а) (стояк) до 20:00 12.06.21 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10/12, 11, 13, 16, 17, 24, 34, ул. Огаревская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 12.06.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 12.06.21 г., ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 13.06.21 г.

Напомним, в рамках подготовки Харькова к отопительному сезону 2021-2022 гг. в городе заменят около 100 километров теплосетей.