Аварийное отключение воды в Харькове 12 июня. Список адресов

В ряде районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Натальи Ужвий, 64 до 20:00 12.06.21 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 130 (п. №7, стояк) до 17:00 12.06.21 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (стояк) до 20:00 12.06.21 г.
Новобаварский район:
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (на кв. №11,18-а) (стояк) до 20:00 12.06.21 г..
Слободской район:
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (на кв. №11,18-а) (стояк) до 20:00 12.06.21 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10/12, 11, 13, 16, 17, 24, 34, ул. Огаревская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 12.06.21 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 12.06.21 г., ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 13.06.21 г.
Напомним, в рамках подготовки Харькова к отопительному сезону 2021-2022 гг. в городе заменят около 100 километров теплосетей.
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