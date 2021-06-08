08.06.2021 17:58
В Харькове заменят около 100 километров теплосетей
В Харькове, сразу после завершения отопительного сезона начались работы по подготовке города к зиме 2021-2022 гг.
В Харькове заменят около 100 километров теплосетей
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт грсовета, в июне тепловикам прибавилось работы из-за внеплановой остановки ТЭЦ-5. Графики ремонтных работ перенесли на июнь, чтобы повторно не отключать горячую воду в июле, когда теплоцентраль возобновит работу.
В летнюю ремонтную кампанию на предприятии планируется заменить рекордные 96 км, это больше, чем за все предыдущие годы. В частности, за счет средств бюджета городской территориальной громады будет переложено 34,5 км сетей. На сегодня выполнена замена 5,5 км магистральных и 5 км внутриквартальных сетей. При этом используются современные предизолированные трубы в пенополиуретане, срок эксплуатации которых - 50 лет.
В частности, сейчас 503 м магистральной теплотрассы с заменой трубопровода диаметром 1200 мм реконструируют на ул. Культуры; 528 м сетей диаметром 1020 мм - на ул. Олеся Гончара; 1175 м старых труб диаметром 820 мм - на Салтовском шоссе. Также более 1,5 км сетей диаметром 820 мм подлежат замене на пр. Тракторостроителей.
На предприятии отметили, что на всех участках, где идут перекладки, в прошлом отопительном сезоне было выявлено большое количество дефектов. Поэтому, чтобы снизить аварийность и улучшить качество подаваемых услуг, КП «ХТС» проводит на своих объектах такие масштабные работы.
Отметим, что всего КП «Харьковские тепловые сети» эксплуатирует более 1,5 тыс. км сетей.
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